شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب التهاب الحلق عند الاستيقاظ من النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر الشتاء من أكثر فصول السنة التي نتعرض فيها لمحاربة البرد إلى التعرض للفيروسات وتلوث الهواء، كما إن الاستيقاظ مع انسداد الأنف و "حكة الحلق" الأكثر إزعاجًا يمكن أن تؤثر سلبًا على مزاجك وصحتك بشكل عام، في هذا التقرير نتعرف على 7 أسباب محتملة لإصابتك بالتهاب الحلق عند الاستيقاظ في الصباح، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". الالتهابات الفيروسية مع ظهور متغير أوميكرون أصبحت "حكة الحلق '' أحد أهم أعراض الفيروس ، إلى جانب سيلان الأنف ، والتعب ، وآلام الجسم ، والعطس ، والقيء ، والتعرق الليلي ، وفقدان الشهية.

ومع ذلك بقدر ما يتعلق الأمر بالحكة والتهاب الحلق، يمكن أيضًا أن يكون مرتبطًا بالعدوى الفيروسية الأخرى بما في ذلك نزلات البرد ، والحصبة ، والجدري ، والخناق ، وحتى عدد كريات الدم البيضاء.

اعتمادًا على ما أنت مصاب به، قد يكون لديك أعراض أخرى تتراوح من الحمى والسعال وآلام الجسم وسيلان الأنف وتورم اللوزتين وبحة في الصوت.

قد تؤدي بعض الأمراض الفيروسية أيضًا إلى ظهور طفح جلدي ومشاكل جلدية أخرى.





تلوث الهواءأصبح تدهور جودة الهواء مصدر قلق كبير للصحة في الآونة الأخيرة. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إلى جفاف الحلق. بصرف النظر عن ذلك ، يمكن أن يعطي الضوء لأعراض أخرى بما في ذلك حكة الجلد ، والسعال ، والصفير ، ومشاكل التنفس ، وحرق العينين ، وتهيج الأنف ، وارتفاع ضغط الدم. الهواء الجافخلال الأشهر الباردة ، يمكن أن يصبح الهواء في غرفتك جافًا، مما قد يؤدي في النهاية إلى جفاف فمك وتهيُّج حلقك

وإذا شعرت أن الهواء من حولك جاف جدًا، فاستخدم جهاز ترطيب يجب أيضًا أن تحافظ على رطوبتك طوال اليوم.

الحساسيةيمكن أن تكون الحكة والتهاب الحلق، جنبا إلى جنب مع سيلان الأنف، والليالي بلا نوم من علامات الحساسية.

بعض مسببات الحساسية الشائعة هي الغبار وحبوب اللقاح والعفن ووبر الحيوانات الأليفة وغير ذلك وبصرف النظر عن هذه ، قد يكون بعض الأشخاص أيضًا عرضة للحساسية الموسمية التي يمكن أن تؤدي إلى أعراض مماثلة.

الجفاف

يمكن أن يؤدي عدم وجود كمية كافية من الماء في نظامك أيضًا إلى جفاف الفم والحلق في صباح اليوم التالي وذلك لأن جسمك يفرز كمية أقل من اللعاب أثناء النوم ويتعرق أيضًا أثناء الليل ، مما يتسبب في فقدان جسمك للرطوبة أكثر مما يمكنه الاحتفاظ بها وبالتالي ، حافظ على رطوبتك، خاصة في الشتاء، عندما ننسى شرب الماء.

تنفس الفم وانقطاع النفس النومييمكن أن يؤدي التنفس من فمك أثناء النوم، والذي ينتج غالبًا عن الشخير ومشاكل النوم، إلى التهاب الحلق عند الاستيقاظ. عندما تتنفس من أنفك، فهذا يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في الفم والحلق والتنفس من الفم له رد فعل معاكس.

ومع ذلك ، فإن الشخير المزمن هو علامة رئيسية على توقف التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب نوم خطير حيث يمكن أن يبدأ تنفسك ويتوقف عدة مرات أثناء الليل.

ارتجاع المرئيمكن أن يؤدي مرض الارتجاع المعدي المريئي في الليل أيضًا إلى تعطيل أنماط نومك، كما أنه يمكن أن يؤلم حلقك عند الاستيقاظ، ويحدث هذا بسبب تدفق أحماض المعدة إلى المريء، وهو الأنبوب الذي يربط المعدة والحلق.

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أعراض أخرى بما في ذلك ألم الصدر (حرقة المعدة)، وبحة في الصوت، والغثيان ، والقيء ، ورائحة الفم الكريهة.