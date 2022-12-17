شكرا لقرائتكم خبر عن توسع الأوردة أثناء الحمل: الأسباب والأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوالي الوريدية عبارة عن أوردة منتفخة وملتوية قد تنتفخ بالقرب من سطح الجلد، تبدو هذه الأوردة الحمراء أو الزرقاء أو البنفسجية في بعض الأحيان شبيهة بالحبل وتظهر على منطقة الأعضاء التناسلية.

وفاق لموقع " healthline"، تعتبر الدوالي الوريدية شائعة وعادة ما تكون غير ضارة، ومع ذلك ، فهي منتشرة وتؤثر على 40٪ من النساء أثناء الحمل، تعرف على كل شيء عن الأوردة العنكبوتية وإدارتها .

الأوردة العنكبوتية

الأوردة العنكبوتية أصغر حجمًا وتالفة وتظهر كخطوط رفيعة أو شبكات متفرعة وتسمى أيضًا عروق الخيوط، يمكن رؤيتها بسهولة من خلال الجلد وغالبًا على الساقين أو الصدر أو الوجه.

لا تسبب هذه الأوردة ألمًا في كثير من الأحيان ولكنها تُعالَج عادةً لأسباب تجميلية، في الدوالي ، تتطور المشاكل من خلل في الصمامات في الأوعية الدموية، نتيجة لذلك ، لا يتحرك الدم الذي يمر عبر الوريد للأمام بشكل صحيح ، مما يتسبب في تضخم الوريد، تأتي الأوردة العنكبوتية من نفس المشكلة ولكن يمكن أن تتفاقم بسبب حالات مثل السمنة والوراثة والحمل وانقطاع الطمث.

الفرق الرئيسي بين الدوالي والأوردة العنكبوتية هو مظهرها، أيضًا ، يمكن أن تكون الدوالي مؤلمة جدًا ، في حين أن الأوردة العنكبوتية عادةً لا تؤذي أو تسبب تورمًا في الساق.

الأسباب

عامل وراثي - من المرجح أن تصاب بالدوالي إذا أصيب بها أفراد الأسرة الآخرون.

زيادة حجم الدم - يزداد حجم الدم بنسبة تصل إلى 20 % أثناء الحمل. وبالتالي فإن عدد الأوردة يبقى كما هو ؛ هناك المزيد من العمل لنظام الأوعية الدموية.

زيادة في مستويات الهرمونات - ارتفاع في الهرمونات مثل البروجسترون يريح أربطة الحوض وخلايا العضلات في جدران الوريد. هذا يجعل حركة الدم أكثر صعوبة أثناء الحمل. تساعد عضلات الساق على إعادة الدم إلى القلب ، وعندما تضعف قوى الأوردة لتحريك الدم إلى الأمام ، يمكن أن يتراكم الدم في أوردة الساق ، مما يجبر جدران الأوردة على الانتفاخ.

الضغط من الرحم : يؤدي نمو الجنين إلى دفع الأعضاء والأوعية الدموية في البطن. نتيجة لذلك ، ينتقل الدم من أوردة الساق إلى أوردة الحوض ، أو أسفل البطن ، قبل أن يعود إلى القلب. الضغط على هذه الأوردة الحوضية من قبل الرحم يمنع الدم من التدفق من الساقين. زيادة الوزن وحمل التوائم / المضاعفات والوقوف لفترة طويلة يمكن أن يزيد أيضًا من فرصك في تطويره.

الأعراض

عروق مرئية زرقاء أو أرجوانية أو حمراء

انتفاخ خفيف في القدمين أو الكاحلين

وجع

خفقان في الساقين

ثقل

مثير للحكة

تشنجات الساق

احمرار

الشعور بالحرقة

علاج او معاملة

كيفية إدارة مشكلة الأوردة:

رفع الساقين في نهاية اليوم وتقليل وقت الوقوف أو المشي.

الجوارب الضاغطة التي يتم ارتداؤها تحت الملابس الضغط التصاعدي الذي يساعد الدم على ترك الساقين بنجاح والانتقال إلى القلب. تأتي بأحجام مختلفة ، ومستويات قوة ، وأنماط تتراوح من الركبة العالية إلى الفخذين.

تجنب الجلوس أو الوقوف أو التواجد في أي وضع لفترات طويلة، بدلاً من ذلك ، خذ فترات راحة واستمر في تغيير المواقف بانتظام.

مارس التمارين الرياضية بانتظام.

ارتدي الجوارب الداعمة للأمومة. يضغطون على الساقين ، مما يحفز تدفق الدم إلى أعلى باتجاه القلب. ومع ذلك ، تجنب ارتداء الملابس الضيقة التي تقطع الدورة الدموية.

تجنب عقد ساقيك أثناء الجلوس.

نم على جانبك الأيسر.