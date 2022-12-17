رجيم قاسٍ لإنقاص 3 كيلوغرامات في 5 أيام

بيروت - نادين محمد - تلجأ المرأة للحميات الغذائية للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة والتمتع بجسم رشيق، وتوجد العديد من الأنظمة الغذائية والحميات القاسية للتخلص من الوزن، لكننا سنقدم لك ريجيماً يساعدك على التخلص من الوزن، وهدف هذا الرجيم هو إجبار الجسم على حرق الكثير من الدهون المتراكمة في الجسم.



اليوم الأول



الفطار: شريحة توست أسمر وبيضة مسلوقة، قطع فواكه، كوب من القهوة أو الشاي بدون سكر

الغداء: أرز مسلوق + قطعة لحم مشوية + سلطة

العشاء: شريحة توست أسمر+ قطعة جبن قريش + سلطة خضراء

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اليوم الثاني



الفطار: شريحة توست أسمر وبيضة مسلوقة وقطع فواكه، كوب من القهوة أو الشاي بدون سكر

الغداء: أرز مسلوق + قطعة سمك مشوية + سلطة

العشاء: شريحة توست + بيضة + زبادي منزوع الدسم

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اليوم الثالث



الفطار: شريحة توست أسمر وبيضة مسلوقة وقطع فواكه، كوب من القهوة أو الشاي بدون سكر

الغداء: مكرونة مسلوقة + قطعة فراخ مشوية + سلطة

العشاء: شريحة توست أسمر+ قطعة جبن قريش + زبادي منزوع الدسم

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اليوم الرابع



الفطار: شريحة توست أسمر وبيضة مسلوقة وقطع فواكه، كوب من القهوة أو الشاي بدون سكر

الغداء: أرز مسلوق + قطعة لحم مسلوقة + سلطة

العشاء: شريحة توست + بيضة+ فاكهة+ زبادي منزوع الدسم



اليوم الخامس



الفطار: شريحة توست أسمر وبيضة مسلوقة وقطع فواكه، كوب من القهوة أو الشاي بدون سكر

الغداء: أرز مسلوق + قطعة فراخ مسلوقة +سلطة

العشاء: شريحة توست أسمر + قطعة جبن+ فاكهة+ زباد

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