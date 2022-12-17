3 مكونات أضيفيها لكوب الماء للحصول على بطن مسطح

بيروت - نادين محمد - 3 مكونات يمكنك إضافتها إلى الماء لبطن مسطح وصحي، وتساعد جسمك حقاً على التخلص من السموم وفقدان الوزن وزيادة مستويات الطاقة. ولكن هناك أيضاً بعض المكونات الفعالة لهذه المشروبات، بخلاف الليمون والزنجبيل.

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إليك بعض الوصفات التي يمكن إضافتها إلى الماء لبطن مسطح وصحي.

1. الماء مع الملح غير المعالج باليود

يعمل على تطهير القولون والتخلص من الإمساك المزمن، من المهم أيضاً معرفة أننا بحاجة إلى الملح بالكمية المناسبة، وأن استبعاده تماماً ليس قراراً رائعاً. يساعدك الصوديوم في الحفاظ على الأداء السليم للأعصاب والعضلات ومستويات ضغط الدم عندما يذوب في الدم.

الوصفة:

مزج ملعقتين صغيرتين من ملح البحر غير المعالج باليود و4 أكواب من الماء الدافئ.

ولجعل طعمها أفضل، يضاف بعض الليمون.

نشربه على معدة فارغة.

2. ماء بالثوم

يؤكد العلم الحديث على العديد من الآثار الصحية المفيدة المرتبطة بتناول الثوم. يمكن أن تقلل من ضغط الدم، وتحارب المرض، وتحسن مستويات الكوليسترول، وتزيل سموم الجسم من المعادن الثقيلة. يحدث ذلك بسبب مركبات الكبريت التي نحصل عليها عند تقطيع الثوم أو طحنه أو مضغه.

الوصفة:

نأخذ فصين من الثوم ونقطعهما إلى شرائح.

ننتظر لمدة 10 دقائق ثم نمزجهما مع 500 مل من الماء.



نتركه لمدة ساعتين على الأقل.

3. ماء بالتفاح والقرفة

كل من التفاح والقرفة يمكن أن يساعدنا على فقدان الوزن وزيادة الأيض. سيضيف خلط هذه المكونات بعض مضادات الأكسدة المهمة إلى نظامك الغذائي، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين ب.

للقرفة العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك خفض الكوليسترول ومكافحة مرض السكري.

الوصفة:

نقطع تفاحتين. نضيفهما مع عوديْ قرفة في إبريق من الماء.

نضعه في الثلاجة لمدة ساعة.



