شكرا لقرائتكم خبر عن ما علاج طنين الأذن وهل يرتبط دومًا بفقدان السمع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طنين الأذن هو مصطلح عام يستخدم لوصف رنين أو ضوضاء في الأذنين تحدث في غياب الصوت الخارجي هذه حالة شائعة جدًا يُعتقد أنها تحدث لدى ما يصل إلى 15٪ من الأشخاص يمكن أن تحدث في إحدى الأذنين أو كلتيهما وغالبًا ما يصف الناس الصوت بأنه "صادر من رؤوسهم"، فى هذا التقرير نتعرف على علاج طنين الأذن المزعج ومتى يجب القلق بشأنه، بحسب موقع "هارفارد هيلث".

تسبب أعراض طنين الأذن مشكلة كبيرة

في حين أن طنين الأذن يمكن أن يكون ناتجًا عن حالات تتطلب عناية طبية، إلا أنه غالبًا ما يكون حالة غير خطيرة من الناحية الطبية ومع ذلك ، فإن الضيق والقلق اللذين ينتجانهما يمكن أن يعطلان حياة الناس في كثير من الأحيان.

ما الذي يسبب طنين الأذن؟

يمكن تقسيم طنين الأذن إلى نوعين رئيسيين: نابض وغير نابض.



الطنين النابض هو ضجيج في الأذن يشبه نبضات القلب. غالبًا ما يصف الناس تصورًا للنبض في رؤوسهم والقدرة على سماع نبضات قلبهم. يمكن أن يكون سبب طنين الأذن الذي يبدو وكأنه دقات قلب شخص ما هو تدفق الدم الطبيعي أو غير الطبيعي في الأوعية القريبة من الأذن يجب لفت انتباه طبيبك إلى هذا النوع من الطنين ، نظرًا لوجود حالات نادرة مختلفة قد تتسبب في حدوثه والتي قد تتطلب تدخلًا طبيًا.

يعتبر طنين الأذن غير النابض أكثر شيوعًا ، ولكن قد يكون تحديد السبب أكثر صعوبة. غالبًا ما يرتبط طنين الأذن بفقدان السمع.



ومع ذلك، يمكن أن يصاب الناس بطنين الأذن مع السمع الطبيعي بينما يعتقد الأشخاص المصابون بطنين الأذن غالبًا أن المشكلة تكمن في آذانهم ، هناك بعض الأدلة في أبحاث طنين الأذن التي تشير إلى أن الضوضاء تنشأ في الدماغ ، على الرغم من أنها تُرى من خلال الأذنين.

هناك بعض الحالات المحددة للأذن أو الدماغ المرتبطة بطنين الأذن. من الشائع للعديد من هذه الحالات أن يكون لها أعراض أخرى مرتبطة بها ، مثل ضعف السمع أو عدم التوازن.

على الرغم من قائمة الأسباب المحتملة لطنين الأذن ، في كثير من الأحيان قد لا تكون هناك أسباب محددة ، ويقول الأطباء بشكل عام أن المريض يعاني من طنين الأذن. حتى إذا تم تحديد مصدر طنين الأذن ، فإن معظم الطنين ناتج عن ظروف حميدة أو غير مهددة.

هل يجب أن تقلق بشأن طنين الأذن؟

على الرغم من أن طنين الأذن غالبًا ما يكون حميدًا ، إلا أن هناك بعض الأعراض المحددة التي يجب أن تنبه الأشخاص لطلب التقييم الطبي:



-الطنين النابض من أي نوع

-طنين الأذن في أذن واحدة فقط

-طنين الأذن المزعج الذي لا يمكن تجاهله

-طنين الأذن المرتبط بأحاسيس تدور في الغرفة (أو دوار)

-طنين الأذن المرتبط بالتغيرات المفاجئة أو التقلبات في حالة السمع.

إذا كنت تعاني من طنين الأذن مع أي من الأعراض المذكورة أعلاه ، فمن المهم مناقشتها مع طبيبك أو اختصاصي طب الأنف والأذن والحنجرة.



علاج طنين الأذنأهم شيء يمكنك القيام به حيال طنين الأذن هو مناقشته مع طبيبك وغالبًا ما يتم إرسالك لإجراء اختبار السمع لأن معظم طنين الأذن يرتبط بدرجة معينة من فقدان السمع.

غالبًا ما يوفر اختبار السمع معلومات إضافية للطبيب حول ما إذا كان يلزم إجراء مزيد من الاختبارات.إذا تم تحديد أن الطنين ناتج عن أي من الحالات المذكورة سابقًا ، فقد يوفر العلاج الموجه لهذه الحالات الراحة، إذا كان هناك ضعف في السمع، فقد تساعد المعينات السمعية على السمع وطنين الأذن.

قد تساعد أيضًا تقنيات التشتيت مثل آلة الضوضاء البيضاء أو ضوضاء الخلفية ، خاصة أثناء النوم.

تتمثل إحدى التحديات في علاج طنين الأذن الحميد وغير النابض في وجود عدد قليل من الأدوية التي تحل الأعراض بشكل موثوق.



من الصعب أيضًا العثور على علاجات طبية لطنين الأذن ، لأننا ما زلنا نعمل على تحديد مكان معين ينشأ فيه الطنين. على الرغم من هذا التحدي ، هناك بحث جديد يُظهر طرقًا فعالة غير دوائية لطنين الأذن ، ومن الأمثلة على ذلك تقنيات التحفيز العصبي، والتي أظهرت نتائج واعدة في المرضى.

العلاج الأكثر فعالية لطنين الأذن الحميد وغير النابض هو العلاج السلوكي المعرفي ثبت باستمرار أن العلاج السلوكي المحدد، المسمى علاج إعادة تدريب الطنين ، يقلل من طنين الأذن مقارنة بطرق العلاج الأخرى.