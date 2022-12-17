شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لصحتك عندما تنام على معدتك؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشرح خبراء الصحة كيف يؤثر النوم على البطن على الجهاز التنفسي وما هو الوضع المثالي للنوم، وجاء ذلك خلال التقرير المنشور عبر موقع “indiatoday”.

أوضح التقرير، أنه غالبًا ما يتساءل معظم الناس عما إذا كان للنوم على بطنك أي آثار صحية، وعلى الرغم من وجود فوائد للنوم على المعدة ومنها أنه يساعد في الشخير وتقليل انقطاع التنفس أثناء النوم إلا أنه يمكن أن يكون ضارًا لظهرك ورقبتك.

وقال الدكتور آرون شوداري كوتارو ، استشاري أمراض الجهاز التنفسي وطب النوم ،حول الفكرة المعقدة لوضع النوم وعلاقته بالصحة، مشيرا إلي أن النوم هو حالة معقدة لعضلات الجهاز التنفسي والتي تتضمن كلا من العضلات الأساسية والعضلات الملحقة للعمل بشكل جيد، و لذلك أنت تحتاج إلى عضلات أساسية مثل الحجاب الحاجز والعضلات الخاطفة ، ولكن أثناء النوم ، يستخدم الشخص العضلات الإضافية بشكل أكبر، و لن تحصل الرئتان على مساحة كافية للتوسع ، مما قد يؤدي إلى نقص تنسج، وتشمل العضلات الملحقة عضلات البطن وعضلات الرقبة التي تعمل عندما ينام الشخص على بطنه.

فإذا طلبت من شخص الاستلقاء على بطنه ، فإنك تقيد حركة عضلات البطن والعضلات الملحقة الأخرى التي تستخدم كعضلات ملحقة، وحتى الحجاب الحاجز ، وهو العضلة الأساسية للتنفس ، يتم إعاقته بسبب هذه العضلات لن يكون له أي مرونة في الحركة على المعدة.

وفقًا للدكتورة أسميتا ميهتا ، أستاذة طب الجهاز التنفسي ، التي أشارت أنه إذا كنت مستلقيًا على معدتك ، فهذا يضغط على ظهرك وعمودك الفقري، لأن وزنك في منتصف جسمك ، يكون الضغط على ظهرك، ويمكن أن تزداد آلام الظهر أو آلام الرقبة خلال النهار، وهذا يعني أن عضلات الظهر والرقبة لا ترتاح في النهار أو أثناء الليل .

وأضافت أن النوم على ظهرك ، يوزع وزن الجسم بالتساوي، ولكن إلى جانب الاستلقاء على الظهر ، يبدو أن الاستلقاء على الجانب الأيسر هو الوضع المثالي للنوم.

وأوضح الدكتور كوتارو أن الفائدة الصحية الوحيدة من الاستلقاء على معدتك هي عندما تريد تجنب الشخير، فالممر المشترك في الحلق ، حيث يلتقي الهواء والطعام يسمى البلعوم ، يتعرض للخطر عند الاستلقاء على ظهرك ، وهناك شد جاذبي من منطقة الرقبة، و الذقن ، وهو فقط العظم المتحرك في الجمجمة ، يتحرك قليلاً للخلف ويمارس ضغطًا على القصبة الهوائية ، مما يؤدي إلى قدر من ضعف الجهاز التنفسي. وهذا أحد أسباب الشخير .

ما هي أفضل وضع للنوم؟، سؤال يرغب الجميع في معرفة إجابته، فبمجرد أن تنام على الجانب الأيسر ، يتم سحب الجاذبية على الذقن والقصبة الهوائية، فاللرئة اليمنى دور رئيسي في التنفس ، ولهذا فإن إبقائها في الجزء العلوي أثناء النوم على اليسار أمر رائع للجهاز التنفسي، والجانب الأيمن يمكن أن يزيد الضغط على الرئة اليمنى، وحتى تسبب ارتجاع المريء.

فالاستلقاء على الجانب الأيسر ، خاصةً في وضع الجنين ، يمكن أن يكون أيضًا وضعًا مثاليًا للنوم، إلى جانب ذلك ، يمكن للمرأة الحامل أن تجد الكذب على الجانب أفضل طريقة للحصول على نوم عميق، فاأثناء الحمل ، يجب أن تستلقي على الجانب عندما تنامين عن طريق وضع وسادة تحت البطن لأن الاستلقاء على ظهرك سيكون مؤلمًا.

ولإكن إذا كنت تعاني من مشكلة الجيوب الأنفية ، فقد يكون الاستلقاء على الظهر مشكلة.، لذلك يفضل الاستلقاء على الجانب.