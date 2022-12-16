شكرا لقرائتكم خبر عن في الشتاء.. 5 أطعمة تشعرك بالتدفئة أبرزها البطاطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يستسلم الأشخاص في فصل الشتاء للعديد من المشكلات الطبية ، ومنها التهاب المفاصل والأمراض الجلدية، فيمكن أن يساعد استهلاك الأطعمة مثل البيض وزبدة الفول السوداني والمكسرات على إبقائك دافئًا خلال هذا الفصل بارد الطقس.

يجب على الشخص أن ينتبه جيدًا لجسمه ، خاصة عندما يحل الشتاء، بالإضافة إلى إضافة طبقات من الملابس لحماية الجسم من الطقس البارد ، يتعين على المرء أن يستهلك أطعمة معينة للحفاظ على دفئه، ويعد الانغماس في الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون أمرًا ضروريًا للحفاظ على بشرة صافية وجهاز هضمي صحي أمر حيوي لإبعاد العدوى الموسمية.

وقدم التقرير 5 أطعمة يمكن أن تحافظ على دفء الجسم والحفاظ عليه إنه صحي في الأشهر الباردة، ومنها: -البيض: يساعد البيض في إصلاح أنسجة الجسم وهو غني بالدهون الصحية، ولذا فيمكن للبالغين أن يأكلوا ما يصل إلى بيضتين يوميًا، فهو غني بالبروتين لأنه يساعد على الشعور بالشبع بين الوجبات ويقلل من السعرات الحرارية الزائدة". -الفول السوداني:يعتبر الفول السوداني أو غيره من زبدة المكسرات مصدرًا رائعًا للطاقة الفورية لأنها غنية بالدهون الصحية، فتستغرق أجسامنا وقتًا أطول لهضم هذه الأنواع من الدهون الصحية، و الفول السوداني أو زبدة المكسرات غنية بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ولكنها أيضًا غنية بالسعرات الحرارية والدهون.

والدهون الصحية في زبدة الفول السوداني مغذية ولكن يجب تناولها باعتدال، و للصحة الفوائد ، ابحث عن جميع المنتجات الطبيعية بدون مكونات مضافة ونسخة خالية من السكر . -البطاطا الحلوة:كما شارك في أن البطاطا الحلوة ، يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي في فصل الشتاء، وإنه متوفر بسهولة في جميع أنحاء البلاد ، خاصة في فصل الشتاء ، وهو غني بالألياف وفيتامين أ والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى بالإضافة إلى الكربوهيدرات الصحية، ويمكن أن يؤدي تناوله بانتظام إلى تقوية المناعة وتخفيف الالتهاب والمساعدة في الإمساك، إنه يساعد ويحصل الجسم على فيتامين سي الذي يحتاجه ويفيد في بناء جهاز مناعة قوي . -المكسرات في فصل الشتاء ، الاستهلاك المنتظم للمكسرات ، خاصة مع طبيعتها الدافئة والحارة ، يحافظ على نشاط الجهاز العصبي ويساعد في الحفاظ على صحة العقل والروح، ويقول الخبراء أن اللوز والجوز يخفضان نسبة الكوليسترول الضار وسكر الدم ويقللان من الالتهابات.

اللوز:غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم ، بينما الجوز غني بأوميجا 3، تشتهر التمر بخصائصها الطبية ، وهي مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن والحديد والألياف. كما أنه يعمل كمُحلي طبيعي. ستزيد إضافة المكسرات إلى وجباتك الخفيفة الصباحية والمسائية من قدرتك على التحمل في الشتاء البارد.