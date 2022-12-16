هل يبطئ مرض السكرى من التئام الجروح؟

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القاهرة - سامية سيد - داء السكري هو حالة لا يستطيع فيها الجسم تصنيع الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح نتيجة لذلك ، لا يستطيع الجسم امتصاص الجلوكوز في خلاياه لاستخدامه كوقود ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في مجرى الدم وتعد الجروح والحروق والتقرحات، وخاصة في القدمين، جزءًا من الحياة اليومية، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير مرض السكر على شفاء الجروح، بحسب موقع "Health".

شفاء الجروح عملية معقدة تعتمد بشكل كبير على وظيفة الأعصاب السليمة وتدفق الدم الكافي إلى المنطقة المصابة ، بالإضافة إلى مناعة الجسم القوية لمحاربة الالتهابات.

ما هي الصلة بين مرض السكري والتئام الجروح؟

تظهر الأبحاث وجود علاقة واضحة بين ارتفاع مستويات السكر في الدم وضعف التئام الجروح، يؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم إلى تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى تخدير الأحاسيس في المنطقة، والتي تسمى اعتلال الأعصاب السكري هذا يعني أن مرضى السكري الذين يعانون من صدمة طفيفة يومية في أقدامهم قد لا يكونوا على دراية بالإصابة ، وقد لا يتلقون رعاية فورية ، مما يسمح بتفاقم الجرح.

يؤدي تلف الأعصاب أيضًا إلى جفاف الجلد وتشققه ، مما يتيح نقطة دخول ملائمة للعدوى إلى الجسم. يؤثر مرض السكري غير المنضبط أيضًا على الدورة الدموية ، مما يؤدي إلى تباطؤ حركة الدم. مع عدم كفاية تدفق الدم ، يصبح الجسم غير قادر على تعزيز قدرة الجسم على منع العدوى وتعزيز عملية الشفاء.

علاوة على ذلك ، عندما تظل مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة باستمرار ، تتأثر وظيفة خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن حماية الجسم من العدوى المختلفة وبالتالي ، فإن مناعة الجسم تتضرر ، وتكون أقل قدرة على محاربة البكتيريا وإغلاق الجروح.

يمكن أن تنتشر العدوى لاحقًا إلى العضلات والعظام مسببة التهاب العظم والنقي ، أو يمكن أن تتطور إلى مرحلة الغرغرينا وفي النهاية قد يلزم بتر الطرف المصاب لوقف انتشار الغرغرينا.

في بعض الأحيان ، تنتشر العدوى إلى مجرى الدم مسببة تعفن الدم ، وهي حالة خطيرة يمكن أن تهدد الحياة، قد يؤثر مرض السكري أيضًا على التئام الجروح بطرق أخرى ، مثل تقليل الإنتاج المحلي لهرمونات النمو والشفاء ، وتقليل إنتاج وإصلاح الأوعية الدموية الجديدة ، وتقليل إنتاج الكولاجين.

تعليمات العناية بالقدم لمرضى السكري

- افحص القدمين يوميًا تحقق من وجود جروح أو بثور أو احمرار أو تورم أو مشاكل في الأظافر استخدم مرآة يد للنظر إلى أسفل القدمين.

- اغسل قدميك بالماء الفاتر ، وليس الساخن أبدًا تأكد من درجة حرارة الماء بأصابعك.

- رطب القدمين ، لكن ليس بين أصابع القدم. يساعد استخدام مرطب بانتظام في الحفاظ على جفاف الجلد والحكة والتشقق.

- قص الأظافر بعناية. قم بقصها بشكل مستقيم ، ثم قم بلف الحواف. تجنب قص الأظافر بشكل قصير جدًا ، حيث قد يؤدي ذلك إلى نمو أظافر القدم ، مما قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات.

- ارتدِ دائمًا جوارب قطنية نظيفة وجافة. قم بتغييرها يوميًا. ارتدِ الجوارب أثناء النوم ، خاصةً إذا كانت القدم تبرد في الليل. لا تستخدم أبدًا وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن.

- لا تمشي حافي القدمين ، ولا حتى في المنزل احرص دائمًا على ارتداء الأحذية المريحة.