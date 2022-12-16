6 فوائد لتناول كوب من عصير التفاح للتخسيس

بيروت - نادين محمد - يعد التفاح أحد أكثر الفواكه صحة بسبب خصائصه الغذائية الغنية وفوائده الصحية المحتملة. سواء كان تناوله كفواكه أو كعصير، فإنه سيوفر نفس القدر من التغذية تقريبًا، يحتوي التفاح على مركبات الفلافونويد والبوليفينول ومضادات الأكسدة التي تعتبر رائعة للصحة العامة إلى جانب ذلك، يحتوي التفاح أيضًا على البوتاسيوم والفيتامينات والمعادن الأساسية، ويساعد تناول كوب واحد من عصير التفاح يومياً على معدة فارغة، على الاستفادة من الفوائد الصحية التالية:

1. الربو ومشاكل التنفس

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إذا كنت تعانين من الربو أو مشاكل في التنفس، فيجب عليك تضمين التفاح في نظامك الغذائي. ثبت أن مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في عصير التفاح تعمل على تحسين وظائف الجهاز التنفسي والحفاظ على أمراض الرئة. استهلاك عصير التفاح مفيد بشكل خاص لمرضى الربو لتقليل نوبات الربو خاصة أثناء التمارين الرياضية.

2. يحسن الهضم

تشير بعض الدراسات إلى أن شرب عصير التفاح يمكن أن يقلل من الإمساك ويعزز الهضم. يحتوي على مركب السوربيتول وهو جيد لصحة الجهاز الهضمي.

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التفاح غني بالبوليفينول والكاروتينات والألياف الغذائية. قد يساعد تناول عصير التفاح على إنقاص الوزن؛ لذا أضيفي عصير التفاح إلى نظامك الغذائي. نظرًا لأنه يعزز الهضم ويزيد من التمثيل الغذائي، فمن المحتمل جدًا أن تفقدي الوزن من خلال تناوله المنتظم.

يحتوي التفاح على ألياف هضمية تحافظ على المعدة ممتلئة لفترة طويلة، وبالتالي تحد من تناول وجبات الطعام والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

كما أن التفاح مصدر جيد للفلافونويد. قد تساعد زيادة استهلاك الفاكهة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد في تقليل وزن الجسم.

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يساعد تناول عصير التفاح يوميًا في السيطرة على الكوليسترول الضار في الجسم بجانب كونه مصدرًا رائعًا للمركبات النباتية، مثل البوليفينول والفلافونويد، المفيدة لصحة القلب.

تشير إحدى الدراسات إلى أن البوليفينول قد يمنع الكوليسترول الضار (LDL) من التأكسد والتراكم في الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي .

يعد عصير التفاح غنياً بالبوتاسيوم الذي يحافظ على صحة القلب. كما يعمل البوتاسيوم كموسع للأوعية الدموية يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

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يمكن للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا ويريدون خفض السعرات الحرارية أن يتناولوا عصير التفاح، وهو بديل منخفض السعرات الحرارية للعصائر والمشروبات الغازية والصودا.

يمكن أن يساعد تناول عصير التفاح كل يوم على معدة فارغة في حرق دهون البطن. يمكنك إضافة بعض الملح الصخري وبدائل السكر (مثل العسل) فيه أيضًا.

6. يمنع الإفراط في الأكل

يعد الإفراط في تناول الطعام أحد أكثر العوامل وراء زيادة الوزن، والذي يمكن التحكم فيه عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها يمكن أن تجعلك ممتلئة لفترة أطول.

يمكن لتناول عصير التفاح في الصباح أن تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

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المصدر : موقع هيلث

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