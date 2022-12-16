6 نصائح لفقدان الوزن قبل احتفالات نهاية العام 2023

بيروت - نادين محمد - عادة ما نكتسب المزيد من الوزن في أوقات احتفالات نهاية العام والعطلات والرحلات والسفر، ولهذا يعتبر هذا الوقت قبل الكريسماس 2023، هو الوقت المثالي لتخسيس الوزن، للظهور بقوام رشيق قبل الاحتفال بنهاية العام، وكذلك حتى تشعرين أكثر بالراحة وبعدم الندم إذا لم تلزمي بنظام صحي أثناء فترة الإجازة.

وإليكِ 6 نصائح لفقدان الوزن قبل الكريسماس 2023.

اعملي على تحسين مستوى نشاطك

تحسين مستوى نشاطكِ قبل الكريسماس 2023 لفقدان الوزن (مصدر الصورة موقع freepik)

من المهم أن تنتبهي جيداً لتحسين مستوى نشاطكِ في هذه الفترة، وذلك كي تحرقي مزيداً من السعرات، وتحافظي على معدّل الأيض مرتفع لديكِ، علاوة على أن التمرينات الرياضية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتقلل من الإجهاد، وتحسّن الذاكرة والصحة العقلية، وتعزز جهاز المناعة.

كذلك، حاولي قدر الإمكان الالتزام بهذا الأمر أثناء فترة الاحتفال بالكريمساس واحتفالات رأس السنة 2023، للحفاظ على قوام رشيق.

التركيز على وجبات صحية

الوجبات الصحية تساعدكِ على فقدان الوزن (مصدر الصورة موقع freepik)

عادةً ما تعني الحفلات والعطلات سعرات حرارية إضافية خلال موسم العطلات، لذا تأكدي من أن وجباتك صحية قدر الإمكان قبل الكريسماس 2023، وذلك كي تتجنبي أي زيادة للوزن عندما لا تلتزمي كثيراً بفترة العطلة.

تحظى مشروبات الإسبريسو المنكهة والمشروبات الغازية بشعبية كبيرة خلال موسم العطلات، ولكن يمكن أن تحتوي على عدد من السعرات الحرارية مثل الوجبة غير الصحية، حتى إذا اخترت الإصدارات الدايت منها، فإن تلك المحليات الاصطناعية يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك ووزنك، لهذا اختاري شاي الأعشاب بدلاً من ذلك، والذي سيساعدكِ في الحفاظ على رطوبتكِ ويوفر فوائد صحية إضافية في شكل مضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، وقد يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن.

انتبهي للحلوى

إذا كنت معتادة على تناول الحلوى دائمًا، فابدأي في الاستغناء عنها على الأقل قبل الكريسماس 2023، لأنكِ بكل الأحوال ستتناولين الكثير منها أثناء فترة الإجازة، ولهذا حتى لا تكتسبي المزيد من الوزن.

وأيضاً سيجعلكِ استغنائكِ عن الحلوى هذه الفترة، تقللين من تناولها لا إرادياً أثناء فترة احتفالات نهاية العام 2022.

اختاري الكربوهيدرات عالية الجودة

سيؤدي تناول الكربوهيدرات البسيطة مثل الأرز الأبيض والخبز والمعكرونة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ثم الانهيار الذي سيجعلك تشعرين بالجوع مرة أخرى، لذا اختاري الكربوهيدرات المعقدة مثل الخضروات الورقية، وادمجيها مع مصادر عالية الجودة للبروتين والدهون الصحية لتحافظي على شعوركِ بالشبع لفترة أطول.

احصلي على قسط كافٍ من النوم

احصلي على قسط كافٍ من النوم لتحسين عملية الأيض (مصدر الصورة موقع freepik)

عندما نكون مشغولين، غالبًا ما يكون النوم هو أول شيء نتخلى عنه، لكن قلة النوم لا تجعلكِ تشعرين بالإرهاق وحسب، بل إنها تعطل هرموناتك، والتي بدورها يمكن أن تفسد شهيتك وتؤثر على وزنك، لذا فحصولكِ على قسط كافِ من النوم يعتبر من أفضل نصائح فقدان الوزن قبل الكريسماس 2023.

لذا احرصي على الحصول ما بين 7 و 9 ساعات من النوم كل ليلة، واضبطي منبهًا على هاتفك لتذكيرك عندما يحين وقت الاستعداد للنوم، وأوقفي تشغيل الأجهزة الإلكترونية، حتى تنامي بسهولة.

المصدر: garciaweightloss

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