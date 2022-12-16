نقص هذه الفيتامينات والمعادن يؤثر على مزاجك وصحتك النفسية

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القاهرة - سامية سيد - يعد الطعام أحد أفضل طرق الشعور بالسعادة، بعض العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة مسؤولة عن إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين والإندورفين قد تشعر بسعادة أكبر نتيجة لهذه الهرمونات ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من نقص فى بعض الفيتامينات والمعادن، فقد يتأثر مزاجك وصحتك النفسية بشدة، بحسب موقع "Health".

كيف يمكن للأطعمة أن تحسن الحالة المزاجية؟

ينتج دماغك مواد كيميائية تؤثر على مزاجك وتركيزك واهتمامك بمساعدة أطعمة وعناصر غذائية معينة الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون والفيتامينات والمعادن هي الأفضل لتحسين مزاجك. ومع ذلك ، يمكن أن يكون لنقص هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي تأثير سلبي على مزاجك.

نقص التغذية يؤثر على الحالة المزاجية

من المعروف أن عادات الأكل السيئة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات المزاج. إنه بسبب تقلب نسبة السكر في الدم ونقص التغذية. قد تصاب بنقص في بعض العناصر الغذائية إذا لم تحصل على إمدادات ثابتة من العناصر الغذائية من الوجبات التي تتناولها.

نقص هذه الفيتامينات والمعادن يؤثر على مزاجنا:

1. المغنيسيوم

يتطلب أجسامنا المغنيسيوم للعديد من العمليات المختلفة، بما في ذلك النوم. يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى أمراض مثل الأرق والصداع. قد يساهم نقص المغنيسيوم في ارتفاع مستويات الاكتئاب والقلق والحزن. يوجد المغنيسيوم بشكل طبيعي في الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والبقوليات والمكسرات والبذور.

2. الزنك

الزنك ضروري لوظيفة فسيولوجية صحية ، بما في ذلك الأداء العصبي. يقع أكبر تركيز للزنك في الجسم في الدماغ ، وبالتحديد في الحُصين. يمكن أن يسبب نقص الزنك الاكتئاب واضطراب نقص الانتباه (ADHD) وفقدان الذاكرة ومشاكل الصحة العقلية الأخرى.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الزنك إلى انخفاض عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF) الذي يؤثر على مزاجنا.

تشمل بعض الأطعمة الغنية بالزنك الدواجن والبقوليات وأنواع معينة من الفطر واللبن الرائب والكاكاو.

3. فيتامين د

الدماغ والقلب والعضلات والجهاز المناعي ليست سوى عدد قليل من أنسجة الجسم التي تحتوي على مستقبلات فيتامين د. لذلك ، فيتامين د ضروري لجميع وظائف الجسم.

أصبح نقص فيتامين (د) أكثر شيوعًا ، مما يجعله مشكلة استقلابية ونفسية خطيرة التعرض لأشعة الشمس هو أفضل مصدر للحصول على المزيد من فيتامين د.

4. فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 ضروري لخلق الحمض النووي في خلايانا. يلعب دورًا مهمًا في كل من إنتاج الهيموجلوبين والحفاظ على الجهاز العصبي.

يتطلب الدماغ إمدادًا ثابتًا من فيتامين ب 12 ليظل بصحة جيدة ، كما أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين ب 12 هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالخرف والانخفاضات العصبية الأخرى، تعتبر الأطعمة الحيوانية مثل منتجات الألبان والدواجن مصادر جيدة لفيتامين ب 12.

5. فيتامين سي

يعمل فيتامين سي كمعزز طبيعي للمزاج لأنه ضروري لإنتاج الناقلات العصبية في الدماغ يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من فيتامين سي إلى انخفاض مستويات الدوبامين. تظهر المزيد من الأبحاث أن مستويات فيتامين سي مرتبطة بالمزاج النفسي تعتبر الفواكه الحمضية والخضروات الصليبية طرقًا رائعة للحصول على المزيد من هذا الفيتامين.