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القاهرة - سامية سيد -

يمكن أن يكون للدهون المتعددة غير المشبعة تأثير مفيد على قلبك عند تناولها باعتدال وعند استخدامها لتحل محل الدهون المشبعة والدهون المتحولة في نظامك الغذائي.

وحسب ما ذكره موقع heart فمن أجل صحة جيدة ، يجب أن تكون غالبية الدهون التي تتناولها أحادية غير مشبعة أو متعددة غير مشبعة، تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة أو الدهون المتعددة غير المشبعة بدلاً من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة .

ما هي الدهون المتعددة غير المشبعة؟

من وجهة نظر كيميائية ، فإن الدهون المتعددة غير المشبعة هي ببساطة جزيئات دهنية تحتوي على أكثر من رابطة كربون غير مشبعة في الجزيء، وهذا ما يسمى أيضًا الرابطة المزدوجة عادةً ما تكون الزيوت التي تحتوي على دهون متعددة غير مشبعة سائلة في درجة حرارة الغرفة، ولكنها تبدأ في التحول إلى الحالة الصلبة عند التبريد، زيت الزيتون هو مثال على نوع من الزيوت يحتوي على دهون متعددة غير مشبعة.

كيف تؤثر الدهون المتعددة غير المشبعة على صحتك؟

يمكن للدهون المتعددة غير المشبعة أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أنها توفر العناصر الغذائية للمساعدة في تطوير خلايا الجسم والحفاظ عليها، و تساهم الزيوت الغنية بالدهون المتعددة غير المشبعة أيضًا بفيتامين E في النظام الغذائي ، وهو فيتامين مضاد للأكسدة.

توفر الزيوت الغنية بالدهون المتعددة غير المشبعة أيضًا الدهون الأساسية التي يحتاجها جسمك ولكن لا يمكنها إنتاجها بنفسها - مثل أحماض أوميغا 6 وأوميغا 3 الدهنية، و يجب أن تحصل على الدهون الأساسية من خلال الطعام، و الأحماض الدهنية أوميجا 6 وأوميجا 3 مهمة للعديد من الوظائف في الجسم.

هل الدهون المتعددة غير المشبعة أفضل من الدهون المشبعة أو غير المشبعة؟

نعم. بينما توفر جميع الدهون 9 سعرات حرارية لكل جرام ، فإن الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحتك عند تناولها باعتدال، و يمكن للدهون السيئة الدهون المشبعة والدهون المتحولة أن تؤثر سلبًا على صحتك.

ما هي الأطعمة الغنية بالدهون المتعددة غير المشبعة؟

تحتوي معظم الأطعمة على مزيج من الدهون.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة عددًا من الزيوت النباتية ، بما في ذلك:

زيت الصويا

زيت الذرة

زيت عباد الشمس

تشمل المصادر الأخرى بعض المكسرات والبذور مثل الجوز وبذور عباد الشمس وفول الصويا، و توصي جمعية القلب الأمريكية أيضًا بتناول التوفو وأنواع أخرى من فول الصويا والكانولا والجوز وبذور الكتان وزيوتها، و تحتوي هذه الأطعمة على حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وهو حمض دهني آخر من أحماض أوميغا 3.