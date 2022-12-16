شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد جهاز الاستشعار البيولوجي في تشخيص وعلاج سرطان الفم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الفم هو نوع من أنواع السرطانات الأكثر شيوعًا على مستوى العالم، ويمثل سرطان الخلايا الحرشفية الفموي أكثر من 90٪ من سرطانات الفم، و يُقدر أن 300000 حالة جديدة و 145000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم تُعزى إلى سرطان الفم في عام 2012.

ونظرًا لأن سرطان الفم يحدث في أحد أكثر المواقع التي يمكن الوصول إليها في الجسم، فيمكن معالجته بسهولة إذا تم اكتشافه على الفور، فإذا تم اكتشاف المرض مبكرًا ، يمكن علاج سرطانات الفم التي تظل موضعية ويبلغ طولها 2 سم أو أقل ، وتتجاوز معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات 90 ٪.

ووفقا لمجلة Vacuum Science & Technology B ، أبلغ باحثون من جامعة فلوريدا وجامعة يانغ مينغ تشياو تونغ الوطنية في تايوان عن اختراق جهاز استشعار حيوي محمول باليد يتيح الكشف السريع والدقيق عن سرطان الفم.

وقال مينجان زيان ، المؤلف المشارك والباحث في جامعة فلوريدا: "إن سرطانات الفم أحد أكثر أنواع سرطان شيوعًا، ويتطلب الكشف المبكر عن طريق التقنيات الطبية المختلفة لتحسين معدل البقاء على قيد الحياة، و في حين أن معظم تقنيات الكشف عنه تتطلب اختبارًا نسيجيًا في المختبر لتأكيد وجود السرطان ونوع السرطان ، فإن تقنية الكشف عن نقطة الرعاية مفضلة لـ- استخدام الموقع وقراءة سريعة للنتيجة ".

ويتكون جهاز الاستشعار البيولوجي للمجموعة من شريط استشعار ، مشابه لشريط الجلوكوز ، ولوحة دائرة كهربائية للكشف.

وبشكل نموذجي ، يتم إدخال سائل الاختبار في قناة سائلة صغيرة على طرف شرائط المستشعرات ، ويوجد عدد قليل من الأقطاب الكهربائية داخل القناة السائلة ، ويحتوي سطح هذه الأقطاب على أجسام مضادة لبروتينات معينة موجودة داخل آفات سرطان الفم البشري، ويتم إرسال نبضات قطب كهربائي قصيرة عبر هذه الأقطاب أثناء الكشف ، ثم تقوم وحدة لوحة الدائرة بتحليل هذه الإشارة والمخرجات عدد مكون من أربعة أرقام يرتبط بتركيزه .

فيما يتعلق بالتطبيقات ، هناك اهتمام هائل داخل المستشعرات والمجتمعات الطبية لتطوير اكتشاف العلامات الحيوية القائمة على أشباه الموصلات والكهروكيميائية، و يتطلع الفريق الآن إلى عرض الحل المتكامل الخاص بهم للكشف عن السرطان والأمراض الأخرى عبر جهاز نقطة رعاية محمول باليد مع وقت اكتشاف قصير وحد اكتشاف منخفض، و يأملون أيضًا أن يلهم عملهم مزيدًا من البحث في هذا الموضوع.

أما الخطوة التالية في هذه السلسلة هي إجراء التحليل باستخدام عينات من CIP2A في الجسم الحي - علامة حيوية لـ OSCC - في مرضى سرطان الفم وسرطان غير الفم مع الخزعة كمعيار ذهبي.