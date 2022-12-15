شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سهلة يمكنك القيام بها لحماية ركبتيك من التلف مع تقدمك فى العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تحب الجلوس مع وضع ساقيك على الكرسي؟.. إذا كانت إجابتك بنعم فإن هذا من أكثر الطرق شيوعًا التي تؤذي فيها ركبتيك عن غير قصد، وهناك أشياء أخرى نفعلها تؤثر على صحة الركبتين وتلفها، فى هذا التقرير نقدم أشياء يمكنك القيام بها لحماية ركبتيك من التلف، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الأسباب الأكثر شيوعًا لإصابات الركبة

قال الدكتور رامكينكار جها، رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى أرتميس جوروجرام بالهند، "بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لإصابات الركبة هي القرفصاء القوية المفاجئة، وتحويل الجزء العلوي من الجسم إلى جانب واحد دون تحريك الركبة معه، وإصابات الالتواء ، والسقوط المباشر ، والحركة حوادث المركبات بسبب القيادة المتهورة ".

بالإضافة إلى ذلك يميل كبار السن إلى إصابة ركبهم بسبب السقوط المتكرر بسبب ضعف العضلات والسمنة وبسبب نقص التمارين الرياضية .

وأوضح الدكتور راجيش مالهوترا ، رئيس قسم جراحة العظام لمؤسسة العلوم الطبية بالهند AIIMS ، أن السمنة هي عدو الركبة ويمكن للعديد من المرضى الذين يسعون للخضوع لاستبدال الركبة بالكامل تجنب الإجراء ببساطة عن طريق إنقاص الوزن.

تمارين صحيحة لتقوية الركبتين ،عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على ركبتيك لائقين بالتمرين ، فهناك مجموعتان من التمارين إحدى المجموعات لتحسين مرونة الركبة ، والأخرى لتقوية العضلات ، وخاصة عضلات الفخذ والساق".

متى يتم فحص ركبتيك؟

قليل من العلامات التي قد تستدعي الانتباه هي التورم أو الألم المتكرر، والركبة مغلقة في وضع معين ، أو التواء أو إفساح المجال للأحاسيس مع الشعور بعدم الاستقرار.

لا ينبغي لأحد أن يتجاهل أي ألم حول الركبة أثناء المشي الطبيعي ، أو مع القرفصاء ، أو عبور السلالم ، أو آلام الراحة ، أو آلام الليل أو الألم أثناء الأنشطة الرياضية.

نصائح للحفاظ على صحة الركبة

للحفاظ على صحة الركبة مع تقدم العمر، يجب على الناس القيام بتمارين منتظمة، والحفاظ على الوزن الأمثل للجسم ، وتناول نظام غذائي متوازن ، وإجراء فحوصات منتظمة لصحة العظام.

يمكن أن يساعد اختبار كثافة العظام حسب العمر والتماس العناية الطبية في أقرب وقت ممكن في حالة الألم أو أي إصابات في الركبة في تأخير استبدال المفصل أو حتى تجنبه".

التطورات في جراحة استبدال المفاصل

في الآونة الأخيرة ، تم تطوير العديد من الإجراءات للحفاظ على مفصل الركبة الأصلي علاوة على ذلك ، أضافت جراحة تقويم المفصل بمساعدة الروبوت دقة لا مثيل لها للعمليات الجراحية البديلة أيضًا.

التأخير في الحصول على المشورة الطبية سيؤدي بالتأكيد إلى مشاكل مستمرة ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات الموجودة بالفعل ، على سبيل المثال ، إذا كان هناك تمزق في الغضروف المفصلي أو إصابة في الرباط أو إصابة في الغضروف تؤدي أحيانًا إلى تلف لا يمكن إصلاحه في المفصل يمكن أن يكون ضارًا بـ وظيفة الركبة. "