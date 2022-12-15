شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يدرسون تأثيرات مضادات الاكتئاب التي يتم تناولها أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصيب الاكتئاب 10٪ -16٪ من النساء الحوامل في جميع أنحاء العالم، ويتحسن معظمهن بمساعدة الأدوية المضادة للاكتئاب، فعلى الرغم من أن سلامة استخدام مضادات الاكتئاب أثناء الحمل يؤيدها العلم، إلا أن آثارها على النمو العصبي للجنين غير مفهومة جيدًا ويجب دراستها بتقنيات متقدمة، وهذا هو الاستنتاج الرئيسي الذي توصل إليه مجموعة من الباحثين البرازيليين في مراجعة لأكثر من 100 مقال علمي حول تعرض الجنين لهذه الأدوية.

وقال عالم الأعصاب ألكسندر كيهارا، باحث في مختبر علم الوراثة العصبية بالجامعة الفيدرالية أن معظم المنشورات التي استعرضناها كانت تقارير عن استطلاعات ودراسات أجريت في المختبر باستخدام مزارع الخلايا والحيوانات، والتي يختلف نمو دماغها كثيرًا عن نمو الإنسان، فهي لا تقدم بيانات كافية لتبرير النتائج الحاسمة.

وقالت لوسيانا رافجنين مارينيو ، الباحثة في UFABC الحاصلة على الدكتوراة ومؤهلات ما بعد الدكتوراه في جامعة UFABC:نقترح نموذجًا تجريبيًا تجريبيًا يتضمن الخلايا الجذعية متعددة القدرات التي يسببها الإنسان [hiPSC] للتحقيق في ما يحدث لتطوير الخلايا العصبية الجنينية عند النساء الحوامل أثناء العلاج بمضادات الاكتئاب.

Marinho و Kihara هما المؤلفان الأول والأخير على التوالي لمقالة المراجعة المنشورة على الإنترنت في ندوات في علم الأحياء الخلوي والتنموي وقريبًا ستتوفر مطبوعة.

ويمكن تمييز الخلايا الجذعية التي يسببها الإنسان إلى أشباه عضوية في الدماغ ، والتي يرغب العلماء في استخدامها في البحث عن الأمراض التنكسية العصبية مثل باركنسون والزهايمر ، وفي اختبار الأدوية ذات التأثير العصبي.

وقال أليسون موتري ، أحد مؤلفين الدراسة، أنه يمكن استخدام هذه الهياكل لاختبار جرعات مختلفة وتتبع تطور خلايا المخ حتى الثلث الثالث من الحمل، Muotri وأوضح أنه يمكننا دراسة العضيات لمدة تصل إلى عام ، ومراقبة جوانب تطورها مثل التشكل والفيزيولوجيا الكهربية للخلايا العصبية الفردية أو الشبكات العصبية.

لتجسيد التطورات المحتملة، استشهد مارينيو بالدراسة الوحيدة التي استخدمت أشباه عضويات في الدماغ من بين أكثر من 100 شملتها المراجعة، "لقد بحثت في تأثيرات الباروكستين واكتشفت انخفاضًا في نمو العصبونات [الإسقاطات من الخلايا العصبية التي تتطور إلى محاور عصبية وتشعبات لتشكيل دوائر معقدة] وتجمع الخلايا قليلة التغصن، التي تنتج غمد المايلين حول المحاور وبالتالي فهي مهمة لتمكين معلومات للسفر عبر الجهاز العصبي ".

لاحظ العلماء أن تسلسل الجينوم الكامل وتحليل النسخ وتسلسل الحمض النووي الريبي أحادي الخلية ينطبق على البحث باستخدام العضيات. "تمكننا التكنولوجيا من التحقيق في آثار التعرض لمضادات الاكتئاب على أنواع مختلفة من الخلايا ، مثل الخلايا السلفية والخلايا الدبقية والخلايا العصبية. وهذا مهم بشكل خاص لأن التغييرات قد لا تقتصر على الخلايا العصبية. نحن بحاجة إلى معرفة كل هذه الآثار ،" قال كيهارا.

يجب توخي الحذر في تفسير نتائج هذا النوع من البحث. وقال كيهارا: "نحن لا نقول إن مضادات الاكتئاب لا ينبغي أن تستخدم أثناء الحمل، ونحن نقترح نموذجًا تجريبيًا ونؤكد على الحاجة إلى دراسة آثارها على النمو العصبي باستخدام أكثر الموارد المتاحة تقدمًا حتى يمكن إدارة التغييرات المحتملة.