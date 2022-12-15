شكرا لقرائتكم خبر عن 10خطوات للتعافي بعد جراحة إزالة ضرس العقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب ضروس العقل مجموعة من المشاكل، بما في ذلك تورم اللثة، والعدوى، وتورم الوجه، وتلف الأسنان الأخرى ، وحتى مشاكل مفصل الفك، نظرًا لكونه آخر الأضراس، حيث تشتهر ضروس العقل بصعوبة ألمها وإزالتها معا، وفقا لما نشره موقع Opencare.

على الرغم من مدى الألم الذي يمكن أن يكون عليه التعافي بعد جراحة الفم، إلا أن سبب هذا الإجهاد في معظم الحالات يرجع إلى إهمال الرعاية اللاحقة، وعدم الوعي بكيفية إدارة موقع الاستخراج المفتوح بشكل صحيح.

أشياء يجب عليك القيام بها بعد إزالة ضروس العقل 1. لا تبصق

مباشرة بعد إزالة ضرس العقل، قد يتجمع الدم، واللعاب في الفم. في الوقت نفسه، يشكل نظام الدفاع في الجسم جلطة دموية كسدادة في موقع الخلع لوقف النزيف، والبدء في الشفاء. يجب أن تتم إزالة الدم من فمك بحذر شديد ، مع التأكد من عدم وجود قوة بصق من شأنها أن تخلق فراغًا في الفم يمكن أن يزيل الجلطة الدموية الشافية. الطريقة الموصى بها للقيام بذلك هي فتح فمك قليلاً فوق الحوض والسماح للدم اللعاب بالتدفق أثناء إمالة رأسك للأمام.

2.لا تستخدم المصاصات

فإن الحفاظ على تجلط الدم أمر في غاية الأهمية، هناك طريقة أخرى للتأكد من بقائها سليمة عن طريق تجنب استخدام القش بعد العملية حتى حدوث الشفاء. استخدام القش ، تمامًا مثل البصق ، يخلق ضغط شفط في الفم يجب تجنبه.

3.تناول أطعمة طرية وباردة قليلاً

يوصى بعد الجراحة بعدم وجود أي شيء ساخن جدًا أو بارد جدًا على الأقل في الـ 24 ساعة الأولى بعد الخلع.

زبادي

البطاطس المهروسة والخضراوات

شوربة (دافئة لكن ليست ساخنة)

بودنغ

موز

خبز طري

عصير التفاح

عصيدة

4.استخدم غسول ماء مالح دافئ

بعد مرور 24 ساعة على إجراء الاستخلاص ، يجب أن تبدأ الآن في الشطف بالماء المالح. طريقة القيام بذلك هي تسخين كوب من ماء ، وإضافة ملعقة صغيرة من الملح وتقليبها في الماء. اشطفه برفق بمحلول الملح ، واحتفظ به في الفم لمدة دقيقة وحركه حوله.

5.تجنب التدخين

يجب أن يكون التدخين محظور في اليوم وبعد الجراحة لمدة 24 ساعة. يقلل التدخين من الدورة الدموية مما قد يؤثر بدوره على الشفاء.

6.خذ أدويتك في الوقت المحدد

واحدة من أفضل الطرق لإدارة الألم الذي لا مفر منه في إزالة ضرس العقل ،وعدم الراحة هو تناول الأدوية الموصوفة لك في الوقت المناسب.

7.جليد المنطقة

تم الإبلاغ عن أن وضع الثلج على منطقة الخد المصابة باستخدام كمادة من الثلج يساعد في السيطرة على الالتهاب والألم والتورم أحيانًا. يجب توخي الحذر لإدارة أوقات ومدد الجليد بشكل معتدل وتجنب أكياس الثلج تمامًا إذا كنت تعاني من عدم تحمل البرد أو فرط الحساسية.

8.النوم ورأسك مرفوعة

لتجنب تجمع الدم في منطقة ضرس العقل المفقودة ، يُنصح بالنوم مع رفع رأسك في الليالي القليلة الأولى بعد العملية. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى خفقان الجرح ويؤدي إلى الشعور بعدم الراحة.

9.تجنب التمارين الشاقة

توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA) بالحد من النشاط الشاق لمدة 24 ساعة على الأقل بعد إجراء الاستخراج لتقليل فرص حدوث نزيف ما بعد الجراحة وتقليل فرص إزاحة الجلطة الدموية.

10 لا تفوت موعد الفحص

من المهم مراجعة ،ومتابعة الطبيب في الوقت المحدد لك ، خاصة إذا كان لديك أي غرز موضوعة بحيث يمكن إزالتها.