شكرا لقرائتكم خبر عن 11 سببا لتساقط الشعر لدى النساء.. أبرزها الوراثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن فقدان بعض الشعر كل يوم أمر طبيعي تمامًا، ولكن عندما تفقد الكثير من الشعر ، قد يكون من الصعب معرفة سبب تساقط الشعر خاصة عند النساء، وفقا لما نشره موقع self .

يعتبر تساقط الشعر الطفيف مجرد علامة على أن جسمك ينمو شعيرات جديدة، وصحية لتحل محل القديم. في الواقع ، يعتبر فقدان ما يصل إلى 100 شعرة يوميًا أمرًا طبيعيًا تمامًا. إذا لم تكن متأكدًا مما هو طبيعي بالنسبة لك ، فمن الجيد الانتباه ببساطة إلى ما تراه عادةً في الفرشاة أو مصرف الدش.

هناك 11 سببا لتساقط الشعر عند النساء: 1. علم الوراثة

عندما نفكر في تساقط الشعر الوراثي، الناس من جميع الأجناس معرضون لتساقط الشعر الوراثي. تلاحظ الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، أن تساقط الشعر عند النساء يتركز عادةً عند تاج الرأس على الرغم من أنه لا يمكنك منع هذا النوع من تساقط الشعر تمامًا ، إلا أن هناك علاجات متاحة .

2. الولادة

يمر شعرك عادة بثلاث مراحل رئيسية من الحياة، أولاً ، هناك مرحلة نمو ؛ ثانيًا ، هناك مرحلة انتقالية يتوقف فيها النمو ،ولكن الشعر لا يتساقط، ثم هناك مرحلة راحة، وأخيرًا ، بعد مرحلة الراحة ، يتساقط شعرك.

لكن أثناء الحمل ، يلاحظ معظم الناس أن شعرهم يتجه نحو وضع النمو، لأن هناك طفرات في الهرمونات التي تجعل الشعر ينمو".

3. التغييرات في تحديد النسل

يمكن أن يؤدي التوقف عن تحديد النسل الهرموني ،أو التغيير إلى نوع مختلف من موانع الحمل الهرمونية إلى التساقط الناتج عن الهرمونات. هذا شكل آخر من أشكال تساقط الشعر الكربي ، مما يعني أنه عادة ما يكون مؤقتًا. يمكنك الاعتماد على المنتجات المكثفة، وحيل التصفيف أثناء انتظارك لاستعادة شعرك امتلاءه.

4. نقص التغذية

يعتمد تكوين شعر صحي، والمحافظة عليه على الحصول على تغذية صلبة. على وجه الخصوص ، تم ربط نقص الحديد ،والزنك وفيتامين ،والبروتين بأنواع مختلفة من تساقط الشعر .

5.الأدوية

إن بعض "الأدوية يمكن أن تسبب تساقط الشعر المزمن". على وجه الخصوص ، من المعروف أن تلك المستخدمة في إدارة ارتفاع ضغط الدم ، والتهاب المفاصل ،والاكتئاب تسبب مشاكل تساقط الشعر.

6.قشرة الرأس أو صدفية فروة الرأس

عندما يكون جلد فروة الرأس ملتهبًا ومثيرًا للحكة ، فمن الواضح أنه من المغري خدشه. لكن هذا قد يتسبب في تساقط شعرك أكثر من المعتاد.

7. الضغط النفسي أو الجسدي الشديد

عندما تواجه شيئًا مرهقًا أو مؤلمًا - ليس ضغطك اليومي العادي ، ولكن شيئًا كبيرًا يغير حياتك مثل الطلاق ، أو الوفاة في الأسرة ، أو تغيير وظيفي كبير ، أو خطوة كبيرة - قد تواجهك توقف مؤقت في نمو الشعر حيث يوجه جسمك موارده نحو النجاح في هذا الحدث الكبير.

8.أمراض المناعة الذاتية

يوضح الدكتور فوسكو أن "حالة المناعة الذاتية تجعل الجسم يتعرف على بصيلات الشعر الخاصة به على أنها غريبة وتهاجمها وتجعل الشعر يتساقط".قد تكون هذه حالة مثل داء الثعلبة ، حيث يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر.

9.ارتداء قصات الشعر الضيقة في كثير من الأحيان

يقول الدكتور شلوسر إن هذا يمكن أن يسبب ثعلبة الشد

10.تصفيف شعرك بالحرارة بانتظام

11.الإفراط في معالجة شعرك

يمكن أن يؤدي الحصول على تموجات متكررة ، وإجراءات تمليس كيميائية ، أو إجراءات استرخاء - أي شيء يستخدم مواد كيميائية قاسية على فروة رأسك وشعرك - إلى إتلاف بصيلات الشعر والتسبب في تساقط الشعر بشكل دائم. يقول الدكتور شلوسر: "بعد الإهانات المتكررة ، لن تنمو بصيلات الشعر مرة أخرى". يمكن أن يتسبب ذلك في ظهور الشعر أنحف ، وقد يكون ملحوظًا بشكل خاص على فروة الرأس.