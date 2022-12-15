شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجة رسالة مهمة حول تناول الملح فى الوجبات الغذائية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التقليل من تناول الملح والمخللات في الوجبات الغذائية للحماية من الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تقدم خدماتها من الكشف والمتابعة والعلاج مجانً. وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة توفر جميع البرتوكولات العلاجية للمرضى بالمجان في مختلف المستشفيات.

تناول الملح