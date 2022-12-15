شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للوقاية من الفشل الكلوي.. منها نظام غذائي صحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة طرق للوقاية من الفشل الكلوي، وكل ما عليك فعله هو معرفة النظام الغذائي الصحيح، والتحكم في مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من الفشل الكلوي، بحسب موقع "Health".

ما هو الفشل الكلوي؟

إذا انخفضت وظائف الكلى إلى أقل من 15 % من المعدل الطبيعي وشعرت بالإرهاق والغثيان وتغيرات في عدد المرات التي تذهب فيها إلى الحمام فهذه من أبرز العلامات أن الشخص مصاب بالفشل الكلوي.

والفشل الكلوي الحاد فيحدث عندما تصبح الكلى فجأة غير قادرة على تصفية الفضلات من الدم.

عندما تفقد الكلى قدرتها على الترشيح ، فقد تتراكم مستويات خطيرة من النفايات، وقد يخرج التركيب الكيميائي لدم الشخص عن التوازن.

نصائح للوقاية من الفشل الكلوي

1. اتخاذ خيارات غذائية صحية

اختر الفواكه والخضراوات الطازجة، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون ، وقلل من الملح والسكريات المضافة.

تناول أقل من 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميًا، ومحاولة الحصول على "أقل من 10 % من السعرات الحرارية اليومية من السكريات المضافة".

يمكنك إضافة طبقة نباتية ملونة مثل السبانخ والقرنبيط والفلفل للبيتزا إذا كانت طعامك المفضل.

حاول أيضًا طهي أو سلق اللحوم والدجاج والأسماك بدلاً من القلي.

قراءة ملصقات الطعام مهمة أيضًا. اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول والملح (الصوديوم) وبالطبع السكريات المضافة.

2. اجعل النشاط البدني جزءًا من روتينك

لن يفيد نمط الحياة المستقرة، لذا كن نشيطًا لمدة 30 دقيقة أو أكثر في معظم الأيام إذا كنت تعيش حياة نشطة في الوقت الحالي ، فمن المهم مراجعة طبيبك حول أنواع ومقدار النشاط البدني المناسب لك.

3. الحصول على قسط كاف من النوم

يجب أن تحصل على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة.

4. الإقلاع عن التدخين

إذا كنت تدخن أو تستهلك منتجات التبغ الأخرى، فعليك الإقلاع عن التدخين.

يمكن أن يؤدي التدخين إلى زيادة ضغط الدم وإضافة سعرات حرارية إضافية، مما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.

5. استكشاف أنشطة الحد من التوتر

تعلم كيفية إدارة التوتر والاسترخاء والتعامل مع المشاكل يمكن أن يحسن الصحة العاطفية والجسدية يمكن أن يساعد النشاط البدني في تقليل التوتر.

6. إدارة مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض القلب ، فإن أفضل طريقة لحماية كليتيك من التلف هي تقليل أرقام الجلوكوز في الدم.

يعد فحص مستوى الجلوكوز في الدم ، أو مستوى السكر في الدم ، طريقة مهمة للتحكم في مرض السكري أيضًا ، حافظ على ضغط الدم.