شكرا لقرائتكم خبر عن عسر الهضم أحد أعراض النوبات القلبية.. علامات تحذيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة، أو ينسد مساره، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب، حيث يطلق على النوبة القلبية اسم "احتشاء عضلة القلب"، وفقا لما نشره موقع mayoclinic.

تتفاوت أعراض النوبة القلبية ، بين الأشخاص، فبعض الأشخاص تكون أعراضهم خفيفة، بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة، وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض.

أعراض للنوبة القلبية الشائعة ما يلي:

ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع.

الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن

العرق البارد

الإرهاق

حرقة المعدة أو عسر الهضم

شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة

الغثيان

ضيق النفَس

قد تشعر النساء بأعراض غير نمطية مثل ،ألم بسيط أو حاد في الرقبة ،أو الذراع ،أو الظهر، ويكون أحيانًا توقف القلب المفاجئ أول عَرَض من أعراض النوبة القلبية.

تحدث بعض النوبات القلبية فجأة، ولكن تظهر لدى العديد من الأشخاص أعراض ،ومؤشرات تحذيرية قبل النوبة القلبية بساعات أو أيام أو أسابيع. قد يكون الشعور المستمر بألم الصدر أو انضغاطه (الذبحة الصدرية) الذي لا يختفي مع أخذ قسط من الراحة علامةً تحذيرية مبكرة. وتنتج الذبحة الصدرية عن الانخفاض المؤقت في تدفق الدم إلى القلب.