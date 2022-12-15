شكرا لقرائتكم خبر عن الأسباب الطبية المصاحبة لألم اللسان.. أبرزها تقرحات الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث ألم اللسان بشكل شائع خلال الفترة الأخيرة ، والذي يمكن أن يكون نتيجة أسباب معدية، أو مجموعة متنوعة من الأسباب غير المعدية، عادة ما تكون أعراض ألم اللسان ناتجة عن عدوى فيروسية أو قرحة غير معدية، نادرًا ما يكون ألم اللسان ناتجًا عن السرطان، أو رد فعل تحسسي، أو فرط حساسية، وفقا لما نشره موقع buoyhealth.

الأعراض المصاحبة لألم اللسان ما يلي: طلاء أبيض على اللسان

تقرحات أو بثور أو آفات على اللسان

تغيرات في ملمس اللسان أو مظهره

تقرحات أو بثور على الخدين أو الشفتين

نزيف اللسان

إعياء

الم في الذراعين والساقين

طفح جلدي في الوجه

تورم في اللسان أو الشفتين

أسباب معدية في ألم لسانك: الالتهابات الفيروسية:

يمكن للعديد من الفيروسات بما في ذلك الهربس، وجدري الماء وفيروس نقص المناعة البشرية أن تسبب آفات مؤلمة في اللسان وداخل الفم. هذه الفيروسات شائعة ، وبعضها يمكن أن ينتقل من شخص لآخر. التهاب الفم الهربسي هو عدوى فيروسية تصيب الفم تسبب الحمى واحمرار اللثة والتهابها.

الالتهابات الفطرية:

العدوى الفطرية في الفم شائعة ، خاصة عند الأطفال الصغار والمرضى المسنين الذين يرتدون أطقم الأسنان وأي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة. عادة ، لا تنتقل العدوى الفطرية من شخص لآخر.

أسباب غير معدية الحرق:

إن تناول أو شرب شيء ساخن يمكن أن يسبب حروقًا مؤلمة في اللسان أو داخل الفم.

الصدمة:

أي صدمة في الفم، أو عض اللسان يمكن أن تسبب الألم. قد يعاني المرضى الذين يستخدمون تقويم الأسنان أو أطقم الأسنان من الألم بسبب الاحتكاك بالجهاز.

تقرحات كانكر هي تقرحات مستديرة، وسطحية على اللسان وداخل الشفتين يمكن أن تكون مؤلمة للغاية. هذه ليست معدية ولا يمكن أن تنتقل بين الناس.

قرحة البرد :

هي آفة جلدية على الشفاه ناتجة عن الإصابة بفيروس الهربس البسيط (HSV).

تحدث القيلة المخاطية (كيس مخاطي) بسبب العض المتكرر مما يؤدي إلى تسرب الغشاء المخاطي من القنوات المخاطية التالفة، والتي تتراكم وتخلق كيسًا.

الآفات السرطانية:

يمكن أن يسبب سرطان اللسان والفم آفات مؤلمة. يؤدي تدخين التبغ أو مضغه وشرب الكحول إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الفم بشكل كبير. الورم الميلانيني المخاطي للرأس والرقبة هو نوع نادر من سرطان الفم.

نقص التغذية:

يمكن لبعض النواقص الغذائية أن تغير مظهر وملمس اللسان، مما قد يصاحبه ألم. عادةً ما يكون لنقص التغذية أعراض إضافية مثل التعب أو التنميل أو الوخز في الأطراف أو تغيرات في الشخصية أو الحالة المزاجية .

أمراض المناعة الذاتية:

يمكن أن تكون الآفات المؤلمة على اللسان من أعراض العديد من أمراض المناعة الذاتية (الحالات التي يهاجم فيها الجهاز المناعي الجسم).

المتلازمات الجينية:

تتميز بعض المتلازمات الموروثة مثل متلازمة بيشيت بآفات الفم المؤلمة المتكررة.فرط الحساسية أو ردود الفعل التحسسية: يمكن أن تسبب ردود الفعل تجاه الأدوية أو الطعام أو مسببات الحساسية الأخرى تورمًا أو طفحًا جلديًا مؤلمًا يشمل الشفتين واللسان وداخل الفم. يمكن أن تكون بعض ردود الفعل هذه مهددة للحياة.