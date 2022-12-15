الماء لجسم صحي ولخسارة الوزن

بيروت - نادين محمد - من المعلومات الأولى التي نتعلمها في درس الأحياء – البيولوجيا، هي أن الجسم البشري يتألف من 60 – 70 في المائة من وزنه من الماء. ومع الأكسجين، يشكل الاثنان معاً العنصرين الأساسيين والحيوين لكي يؤدي الجسم وظائفه بشكل جيد، من خلال استيعابهما داخل وخارج الخلايا في الجسم.

في الغالبية العظمى من مجلات الصحة والرياضة، يُنصح بشرب أكثر من لترين من الماء في اليوم بالنسبة للشخص المتوسط الحجم، ولكن في المقابل، يختلف نوع الجسم لكل واحد منا عن الآخر، وكذلك حاجته إلى الترطيب، كما أن عادات الحياة اليومية تؤثر على هذه الحاجة. فالشخص الذي يمارس الرياضة البدنية بانتظام بحاجة إلى المزيد من الماء من الشخص الخامل الذي يعيش حياة مستقرة. إلى جانب حاجتنا الحيوية لهذا السائل، فإنه يشكل كذلك عنصراً مهماً في عملية فقدان الوزن التي نسعى إلى تحقيقها.

ضرورة الترطيب الكافي

الكلى من أكثر أعضاء الجسم أهمية، يطلق عليها "المفرغ"، لأنها تطرد السموم الضارة بواسطة جهاز البول، لذا شرب كميات كافية من الماء يساعد على صحة الكلى لتؤدي وظيفتها على نحو سليم، كما أنه من المهم ترطيب الجسم خلال موجات الحرارة وبعد القيام بالتمارين البدنية، لارتفاع درجة حرارة الجسم، وبذلك يكون رد الفعل الطبيعي للجسم إفراز العرق الذي عن طريق التبخر يعيد درجة حرارة الجسم إلى معدلها الطبيعي، ولكن بهذه العملية، نخسر كمية من الماء، ما يستدعي تعويض هذه الخسارة عن طريق الترطيب الكافي منعاً لأي خلل في الإلكترولايت، أي الشوارد (العناصر الغذائية مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم) الموجودة في الجسم.

هذا الخلل يؤدي إلى حدوث خفقان في القلب، صداع، تشنجات عضلية، اضطرابات في التركيز، كما يمكن أن يؤدي فقدان الماء والترطيب بعد القيام بجهد جسدي إلى خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وانخفاض معدل ضغط الدم الشرياني، دون أن ننسى كذلك التأثير البالغ لكل ذلك على الوظائف الإدراكية.

كيف يساعد شرب الماء على فقدان الوزن؟

ترطيب الجسم بواسطة شرب الماء له تأثير حراري، أي بمعنى آخر عن طريق زيادة عملية التمثيل الغذائي للخلايا، ما يعزز تدهور الدهون عن طريق إنفاق الطاقة. هناك أيضاً آلية ضرورية لفقدان الوزن والتي من المهم معرفتها، فعند الشعور بالجوع ينقل الجسم إشارة إلى الدماغ، لكي يبدأ عملية التغذية. وقد تبين أن هذه الإشارة هي نفسها التي يتم نقلها إلى الدماغ عند الشعور بالعطش، لذا تناول كوب من الماء سيكون له تأثير مشبع.

إن نقص الترطيب يؤدي إلى انخفاض الأداء الجسمي، وبالتالي لا يمكنك ممارسة النشاط الرياضي الذي يحتاج إلى إنفاق كمية عالية من الطاقة، لذا يمكنك أن تخسري من وزنك كما تريدين. وعلى الرغم من أن الماء ليس العلاج المعجزة، إلا أن دمجه في نظام غذائي صحي متكامل ضروري لتحقيق جهودك والوصول إلى هدفك.

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ما هي كمية الماء التي يجب شربها كل يوم؟

تعتمد كمية الماء التي يجب شربها كل يوم على وزنك وعلى سنك. د. هيلين باريبو وهي من أشهر اختصاصيي التغذية في العالم تنصح باتباع الحسابات التالية:

الوزن ضرب(×) 30 مل إذا كان سنك أقل من 60 عاماً.

الوزن ضرب (×) 25 مل إذا كان سنك أكثر من 60 عاماً.

وإذا كنت تمارسين الرياضة البدنية، يجب أن تشربي بالمتوسط 3.1 لتر إلى 3.5 لتر في اليوم، في إشارة إلى أن الجسم يحصل على الترطيب من الفاكهة والخضراوات ومن المشروبات والعصائر المختلفة، ولكن ذلك لا يجب أن يقلل كمية الماء التي يجب أن نشربها كل يوم.

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