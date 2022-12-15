9 أسباب وراء عدم فقدان الوزن

بيروت - نادين محمد - إن زيادة الوزن أسهل بكثير من إنقاص الوزن. في كثير من الحالات، قد نعمل بجد لإنقاص الوزن، ولا نفقد الوزن. يمكن أن يكون الأمر محبطاً، وقد ينتهي الأمر بفقدان الحافز، لا تستسلمي.

إليك 5 أسباب لعدم فقدان الوزن:

1.عدم تناول ما يكفي من البروتين

البروتين هو أهم العناصر الغذائية التي نحتاجها عند إنقاص الوزن، ويساعد البروتين في إنقاص الوزن بعدة طرق. توضح إحدى الدراسات أن أهم عروض المساعدة التي يقدمها البروتين هو تقليل الشهية. إن تناول نظام غذائي عالي البروتين سيجعلك أقل جوعاً. من السهل الالتزام بنظام غذائي عندما لا تحاربين دائماً الرغبة في تناول الطعام.

2.وجبات خفيفة خاطئة

تعتبر الوجبات الخفيفة طريقة رائعة لكبح شهيتك من وجبة إلى أخرى، لكنها قد تكون صعبة للغاية. ومع ذلك، فإن الأطعمة الخفيفة التي يجب أن تكون صحية يمكن أن تحتوي على دهون أو سكريات مخفية. الوجبات الخفيفة التي قد تكون صحية لبعض الناس وقد لا تكون مفيدة للآخرين.

3.عدم تناول ما يكفي من الطعام

قد يبدو الأمر عكسياً، ولكن عدم تناول ما يكفي من الطعام قد يكون أحد أسباب عدم فقدان الوزن.

4. تغيير نظام التمرين الخاص بك

أحد الأسباب الرئيسية هو أنك لا تقومين بالتمارين بشكل صحيح الذي يساعد على فقدان الوزن.

5.عدم الحصول على قسط كاف من النوم

من المثير للاهتمام أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى عدم فقدان الوزن.

6.أنت لا تشربين كمية كافية من الماء

يعتبر شرب كمية كافية من الماء جزءاً كبيراً من فقدان الوزن، فعندما تصابين بالجفاف، يمكن أن يخلط عقلك بين العطش والجوع.

7.أدوية تسبب ثبات وزنك

يمكن أن تكون الأدوية هي السبب وراء عدم فقدان الوزن على الإطلاق، أو ظهور نتائج طويلة الأمد. وفقاً للباحثين في جامعة روتشستر، راجع هذه القائمة من الأدوية المشهورة التي تسبب ثبات الوزن.

أدوية السكري.

الأدوية المضادة للذهان.

مضادات الهيستامين.

الأدوية المضادة للتشنج.

مضادات الاكتئاب.

أدوية ارتفاع ضغط الدم.

أدوية الحساسية.

كما نرى، هناك الكثير من الأدوية التي يمكن أن تعيق فقدان الوزن. قد يكون الحل هو العمل بجدية أكبر.

8. وجود حالة طبية تمنعك من فقدان الوزن

مثل وجود الكثير من الأدوية التي يمكن أن تسبب زيادة الوزن أو تمنعك من فقدان الوزن، فهناك أيضاً الكثير من الحالات الطبية التي يمكن أن تفعل الشيء نفسه. يمكن إصلاح بعض هذه الحالات الطبية، بينما لا يمكن التعامل مع حالات أخرى. فيما يلي أكثرها شيوعاً:

الغدة الدرقية.

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

مرض القرحة الهضمي.

9.كثرة التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد بشكل مباشر إلى زيادة الوزن رغم بذل قصارى جهدك للتخلص من الوزن الزائد.

يزيد الإجهاد بشكل مباشر من إنتاج هرمون يسمى الكورتيزول. رغم أن الكورتيزول مفيد عند إطلاقه بالكمية المناسبة، إلا أن الكورتيزول الإضافي يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم مما يجعلك جائعاً.



