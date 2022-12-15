رجيم صحي لتنحيف الخصر في 3 أيام

بيروت - نادين محمد - تراكم الدهون في الجسم خاصة في مناطق معينة مثل الخصر من أكثر المشاكل التي تعاني منها غالبية النساء، لكن لا داعي للقلق، إليك عزيزتي ريجيماً صحياً في 3 أيام.

اليوم الأول

وجبة الإفطار:

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان وعلبة من الزبادي الخالي من الدسم.

بين الوجبات:

ثمرة من البرتقال أو الجريب فروت.

وجبة الغداء:

نصف علبة تونة في محلول مائي ومصفاة جيدًا وشريحة من التوست الأسمر وشرائح من المشروم والخس.

بين الوجبات

تناول كوب عصير من الخضراوات.

وجبة العشاء:

طبق من الخضار المشوي وربع دجاجة مشوية منزوعة الجلد وثمرة من البطيخ أو الشمام.



اليوم الثاني

وجبة الإفطار:

بيضة مسلوقة و1/2 جريب فروت غير محلي و1 كوب قهوة سوداء بدون سكر.

بين الفطار والغداء

2 بسكويت سادة و1/4 شريحة من الجبن.

وجبة الغذاء:

علبة التونة والقليل من الكرفس وكوب قهوة سوداء بدون سكر.

وجبة العشاء:

ربع دجاجة خالية من الجلد والقليل من طبق الخضار المشكل.



اليوم الثالث

وجبة الإفطار

بيضة مسلوقة وملعقة كبيرة من بذور الكتان وعلبة من الزبادي الخالي من الدسم وكوب من الشاي الأخضر أو شاي زنجبيل.

بين الوجبات

8 حبات لوز نيء أو 2 حبة جوز.

وجبة الغداء:

4 ملاعق من الأرز البسمتي أو الأرز البني وطبق سلطة خضار متبل بالليمون وزيت الزيتون و120 جرامًا أي نوع من الفاكهة.

بين الوجبات

ثمرة فاكهة من التفاح

وجبة العشاء:

شوربة خضار أو خضار مشوي مع سمكة مشوية.

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