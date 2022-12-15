شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض شائعة فى 5 أنواع من السرطانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان مرض يشير إلى نمو لا يمكن السيطرة عليه لخلايا الجسم، والتى يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، اعتمادًا على ما إذا كان سيتم اكتشافها في الوقت المحدد أم لا، لذا فإن التشخيص الفورى متبوعًا بالعلاج المناسب يمكن أن يساعد فى عملية الشفاء السريع، ويجب معرفة أعراض وعلامات السرطان مبكراً، حيث يمكن لبعض الأعراض على وجه الخصوص أن تشير إلى 5 أنواع من السرطانات المرتبطة بالجهاز التناسلى الأنثوى، وتسمى أيضًا السرطانات النسائية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"؟.

ما هو سرطان الجهاز التناسلى للمرأة؟

يشير سرطان الجهاز التناسلى للمرأة إلى الخلايا السرطانية أو الورمية التى تتطور فى الأعضاء التناسلية الأنثوية.

تشمل بعض أنواع السرطانات النسائية الشائعة ما يلى..

- سرطان المبيض

- سرطان عنق الرحم

- سرطان الرحم

- سرطان مهبلى

- سرطان الشرج

أعراض شائعة يمكن أن تشير إلى 5 أنواع من السرطانات

وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، هناك أعراض معينة يمكن أن تكون شائعة فى جميع أنواع السرطانات الخمسة وتشمل..

- نزيف مهبلى غير طبيعى أو إفرازات ماعدا سرطان الشرج

- آلام الحوض

- حكة فى المهبل وألم

- الحاجة المتكررة أو الملحة للتبول

- الشعور بالشبع بسرعة كبيرة أو صعوبة الأكل والانتفاخ وآلام البطن أو الظهر

وتشمل الأعراض الأخرى دمًا فى البول، وتورمات أو وجعًا فى منطقة الأعضاء التناسلية أو حولها.

من الأكثر عرضة للخطر؟

أى امرأة معرضة لخطر الإصابة بسرطان الجهاز التناسلى، ومع ذلك هناك بعض العوامل التى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجهاز التناسلى للمرأة، وتشمل تاريخ العائلة والسمنة والعمر وفيروس الورم الحليمى البشرى.

التشخيص والعلاج المبكران ضروريان للغاية للشفاء الفورى عندما تلاحظين الأعراض، ينصح الخبراء بالتحدث إلى الأطباء وإجراء الاختبارات اللازمة.

وتشمل هذه: مسحة عنق الرحم التى يمكن أن تساعد فى الكشف عن سرطانات عنق الرحم والرحم، وفحص الحوض الذى يفحص المهبل وعنق الرحم والرحم وقناتى فالوب والمبيض والمستقيم، واختبار عينة نسيج بطانة الرحم الذى يتحقق من وجود خلايا غير طبيعية أو علامات الرحم سرطان.

ويوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالحصول على لقاح فيروس الورم الحليمى البشرى، والذى يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم والمهبل والشرج، كما يوصى باللقاح لأى فتاة يتراوح عمرها بين 11 و12 عامًا، لكن يمكن إعطاؤه بدءًا من سن 9 سنوات.

علاوة على ذلك يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة فى اكتشاف أى شكل من أشكال السرطان فى الوقت المحدد، ومن المهم أيضًا التعرف على العلامات التحذيرية وعدم الاستهانة بالأعراض.