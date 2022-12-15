شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق سهلة للحفاظ على صحة كليتيك.. بلاش مسكنات من غير روشتة طبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصيب مرض الكلى حوالي 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وهو سادس سبب للوفاة الأسرع نموًا على مستوى العالم. عندما يكون خطر الإصابة بأمراض الكلى أعلى، يجب اتخاذ خطوات نحو عيش حياة صحية، حيث تكون الوقاية دائمًا أفضل، وفقا لما نشره موقع timesofindia

يقول بورو داوان ، خبير الكلى الأيورفيدا : "لكي تعمل الكلى بشكل جيد ، يجب علينا اتباع بعض الطرق للحفاظ على صحتها "،

فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك اتباعها:

1 - لا تتناول حبوب المسكنات التي تصرف بدون وصفة طبية

"الاستخدام طويل الأمد لأدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، والأسبرين ، والأيبوبروفين ، ونابروكسين الصوديوم ، وغيرها يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى مباشرة ويؤدي إلى فشل كلوي لا رجعة فيه. ينصح داوان بتناول هذه الأدوية فقط إذا لزم الأمر ، وجرب في الغالب العلاجات المنزلية الطبيعية لتسكين الآلام.

2 - اجعل التمرين اليومي أولوية

يعد الانغماس في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحة كليتيك. من خلال القيام بذلك ، يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن. من خلال ممارسة الرياضة ، يمكنك الحفاظ على التمثيل الغذائي في الجسم وضغط الدم وصحة القلب بشكل مثالي.

3 - الحفاظ على مرض السكري وضغط الدم المرتفع تحت السيطرة

يعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من الأسباب الرئيسية لتلف الكلى. وعندما ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم أو عندما تظهر مشاكل ارتفاع ضغط الدم ، يتعين على الكلى العمل بجهد أكبر. عندما يستمر هذا الجهد لسنوات ، فإنه يؤدي إلى أضرار تهدد الحياة. لذلك ، قلل من جميع أنواع الأطعمة المصنعة والسكرية التي يمكن أن ترفع مستويات السكر والصوديوم لديك ، وانغمس في أنشطة تقليل التوتر لإدارة الإجهاد.

4 - اشرب الكثير من الماء

إذا كنت تحافظ على هدفك المتمثل في شرب الكثير من الماء والحفاظ على رطوبتك ، فقد يكون هذا أمرًا جيدًا لأنه يساعد على التخلص من الصوديوم والسموم من الكلى ومنع مشاكل حصى الكلى. يساعد الماء الأوعية الدموية على الانفتاح والسماح بدورة دموية فعالة للكلى لتوصيل العناصر الغذائية الأساسية. اشرب 1.5-2 لتر من الماء يوميًا.

5 - حدد العادات الصحية وخيارات الطعام

يجب أن يكون اتباع نظام غذائي يحتوي على الخضار والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والصوديوم والكوليسترول المنخفض أولويتك الأولى. مع اتباع نظام غذائي صحي ، يمكن للمرء أن يجنب مشاكل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري ؛ من خلال القيام بذلك ، ستبقى كليتيك بصحة جيدة. لا تدخن أو تشرب الكحوليات لأنها يمكن أن تزيد من مستويات ضغط الدم وخطر الإصابة بالنوبات القلبية وتؤثر على عملية ترشيح الكلى.