شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق منزلية لعلاج فطريات الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أشياء متوافرة لديك في المنزل، أو يمكنك شراؤها بسهولة تساعد في علاج حالة مرض القلاع الفموي" الفطريات " أو على الأقل تساعدك على الشعور براحة أكبر حتى تتمكن من زيارة الطبيب،وفقا لما نشره موقع "

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طرق العلاج المنزلية لفطريات الفم خل حمض التفاح

خل التفاح ، وهو في الأساس عصير تفاح مخمر ، له خصائص طبيعية مضادة للفطريات،

وتظهر الدراسات الخلوية أن الخل قد يقاوم نمو المبيضات ،ومع ذلك ، من غير الواضح ما إذا كان شرب خل التفاح يمكن أن يمنع أو يعالج مرض القلاع الفموي.

إذا اخترت تجربة هذا العلاج المنزلي ، فتأكد من تخفيف خل التفاح لأنه حامضي ويمكن أن يتلف مينا الأسنان.يوصي المدافعون عن هذه الطريقة باستخدام ملعقة صغيرة إلى ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب ماء، واستخدامه كغسول للفم يوميًا.

ماء مالح

يعتبر الملح (المعروف أيضًا باسم كلوريد الصوديوم) مضادًا للفطريات ، وبالتالي يعتقد البعض أن شطف المياه المالحة في المنزل يمكن أن يكون مهدئًا لأعراض فطريات الفم ومشاكل الفم الأخرى.

نظافة الفم

على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانت النظافة الجيدة للفم يمكن أن تمنع أو تشفي مرض القلاع الفموي ، إلا أنها ليست فكرة سيئة أبدًا أن تعتني بأسنانك ولثتك.

اتبع هذه الخطوات

مواكبة مواعيد طب الأسنان للتنظيفات والفحوصات المنتظمة

استخدم الفرشاة والخيط يوميًا

اختر فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لن تهيج فمك أكثر

قم بتغيير فرشاة أسنانك كل ثلاثة أشهر تقريبًا واستخدم فرشاة أسنان ناعمة

اشرب كمية كافية من الماء يوميًا لمنع جفاف الفم

صودا الخبز

تعد صودا الخبز علاجًا منزليًا شائعًا لمرض القلاع الفموي ، لكن هذا العنصر الأساسي لم يتم دراسته جيدًا لإثبات فعاليته ،ولكن في حين أن غسل صودا الخبز والماء قد لا يؤذيك ، فقد لا يفعل أي شيء للمساعدة في علاج مرض القلاع الفموي..

البنفسجي الجنطيانا

يُعرف أيضًا باسم البنفسجي الكريستالي أو الميثيل البنفسجي 10 ب ، وهو نوع من الصبغة المطهرة المستخدمة في القرن التاسع عشر لمحاربة البكتيريا والفطريات والطفيليات ،يمكنك العثور على الجنطيانا البنفسجي ، وهو علاج لا يحتاج لوصفة طبية ، في معظم الصيدليات.

ضع في اعتبارك أن الجنطيانا البنفسجي عبارة عن صبغة ، لذلك يمكن أن تلطخ فمك أو ملابسك بسهولة، احرص أيضًا على عدم ابتلاع المحلول.

الزيوت الأساسية زيت القرنفل :

نظرًا لخصائصه الطبيعية كمسكن للألم (مسكن للألم) ومضاد للفطريات ، يستخدم زيت القرنفل بشكل شائع كعلاج منزلي لمشاكل الفم والأسنان. تشير دراسات الخلايا الزائدة إلى أنه قد يمنع أو يعالج مرض القلاع الفموي. يمكنك عمل مرهم للفم عن طريق إضافة بضع قطرات من زيت القرنفل النقي إلى زيت ناقل صالح للأكل ، مثل زيت جوز الهند. ضعه حسب الحاجة على البقع البيضاء في فمك ، لكن ضع في اعتبارك أن الزيت قد يسبب الوخز أو الحرقان.

زيت عشبة الليمون :

هذا مضاد طبيعي للميكروبات يحارب البكتيريا والفطريات ، ووفقًا لدراسات الخلايا ، فإنه يمنع نمو المبيضات وبالتالي قد يساعد في علاج مرض القلاع الفموي . خففي بضع قطرات من الزيت في كوب ماء واستخدميه كغسول للفم حسب الحاجة.

زيت إكليل الجبل :

زيت أساسي آخر له خصائص مضادة للفطريات ، يبدو أن زيت إكليل الجبل يحارب المبيضات البيضاء . إذا كنت ترغب في تجربة ذلك ، أضف بضع قطرات إلى كوب من الماء ، ومضمض به في فمك ، ثم ابصقه

زيت شجرة الشاي :

يُعرف أيضًا باسم زيت شجرة الشاي ، وهو مطهر قد يحارب المبيضات وبالتالي قد يعالج مرض القلاع الفموي.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على حمض الكابريليك واللوريك ، وكلاهما ثبت أنه يثبط نمو المبيضات

زبادي

لأن الزبادي يحتوي على البروبيوتيك - البكتيريا "الصحية" التي يمكن أن تمنع نمو الفطريات بشكل مفرط - فقد يكون علاجًا منزليًا مفيدًا لمرض القلاع الفموي ،إذا جربت الزبادي لعلاج مرض القلاع الفموي ، فاختر الزبادي العادي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر أو لا يحتوي على سكر مضاف.

عصير ليمون

يعتبر عصير الليمون مضادًا طبيعيًا للفطريات ،ومع ذلك ، قامت دراسة صغيرة واحدة فقط بفحص تأثيره على المبيضات: الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يعانون أيضًا من مرض القلاع الفموي تناولوا الجنتيانا البنفسجي أو عصير الليمون أو عشب الليمون لمدة 11 يومًا.