شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في جسمك عند تناول الأوميجا 3؟ صحة القلب أبرز الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأوميجا 3 من أهم المكملات الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، كما أنها تمده بالكثير من الفوائد المهمة والتي لا غني عنها، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الأوميجا3، وذلك وفقا لموقع “healthline” ومنها:

-تحتوي الأوميجا3 على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وأثبتت الدرسات الطبية أن الأشخاص الذين يتناولها تقل لديهم فرص الإصابة بالزهايمر والخرف، كما أنها تعمل على علاج اضطرابات الوظائف الإدراكية في المخ، وتزيد من التركيز.

- الأوميجا3 تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تحسين صحة الأطفال، وهو ما أكدته العديد من الدراسات الطبية، مشيرة إلى أن تناول الأوميجا3 تعمل على تقوية الجهاز المناعي أيضا للطفل.

-للحوامل تناول الأوميجا3 من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في زيادة وزن الطفل عند الولادة وتجعل صحته جيدة.

-تحافظ الأوميجا3 علي صحة العين، وتقلل فرص الإصابة بفقدان البصر مع التقدم في العمر.

- حماية صحة القلب، وتقليل فرص الإصابة بأي مشاكل صحية مرتبطة به.

-تناول الأوميجا3 يساهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية.

- تقليل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، وتقوية صحة المفاصل.

حث التقرير علي ضرورة تناول حبة يوميا من مكملات الأوميجا3 ، والهدف الحصول علي فوائده الكثيرة، والصحة الجيدة تعمل علي الجسم،مع ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا3، والتي تساهم أيضا في امدادك بالفوائد، ومنها المكسرات والأسماك، وغيرها من الأطعمة المهمة.