شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط البيضاء على الأظافر علامة على نقص الزنك.. علامات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن لاحظت بقعًا أو خطوطًا بيضاء على أظافرك؟ تظهر هذه العلامات الرأسية والأفقية بشكل شائع في كثير من الأحيان وغالبًا ما يتم تجاهلها، يربط البعض هذا بنقص الكالسيوم في الجسم، بينما يقول البعض الآخر إنه لا داعي للقلق، وفقًا لأخصائيي التغذية Pooja Makhija ، فإن هذه الخطوط البيضاء تتطور نتيجة لنقص الزنك وليس الكالسيوم كما يعتقد الناس، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

قالت أخصائية التغذية، بوجا مخيجا، إن الزنك يلعب دورًا مهمًا في وظائف الجسم المختلفة، مشيرة إلى أن الزنك معدن مهم لأن أجسامنا لا تستطيع انتاجه، فالأعضاء الحيوية مثل القلب والرئتين وأجزاء الجسم الأخرى بما في ذلك العظام وحتى الإنزيمات تحتاج إلى الزنك، في حين أن هناك الكثير من المصادر الطبيعية للزنك ، إلا أن المعدن يربط نفسه بالبروتين الموجود في الجسم و 70٪ من الزنك المنتشر مرتبط بالبروتين ، الألبومين.

ما هي مكملات الزنك التي يجب على المرء تناولها؟

لتعويض نقص الزنك في الجسم ، يمكن تناول مكملات الزنك. وفقًا لأخصائي التغذية ، يعد الزنك معدنًا معجزة يمكنه علاج المشكلات الصحية المزمنة وتحسين الأعراض بين عشية وضحاها، إلى جانب الخطوط البيضاء على الأظافر ، يمكنك اختيار مكمل الزنك إذا كنت تواجه مشكلات أخرى مثل الجهاز المناعي الهش ، أو صعوبة النوم ، أو انخفاض الدافع الجنسي أو الحالة المزاجية ، أو التجاعيد غير المبررة على وجهك ، أو تأخر الشفاء ، أو الانكسار بسهولة أو تسارع الضمور البقعي.

بعض أنواع مكملات الزنك

جلوكونات الزنك - يستخدم في العلاجات الباردة مثل المستحلبات وبخاخات الأنف وهو أحد أكثر أشكال الزنك التي لا تستلزم وصفة طبية.

أسيتات الزنك - يضاف هذا المكمل أيضًا إلى المستحلبات الباردة ويساعد على تسريع الشفاء.

كبريتات الزنك - تساعد في علاج نقص الزنك وهي فعالة أيضًا في تقليل شدة حب الشباب.

بيكولينات الزنك - وفقًا لأخصائية التغذية ، تشير دراسة إلى أن هذا المكمل من الزنك يمتصه الجسم بشكل أفضل من غيره.