شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة التليفزيون لوقت طويل تزيد ألم الجسم.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع 4099 مشاركًا في الدراسة الأسترالية لمرض السكري والسمنة، وثبت أن زيادة وقت مشاهدة التليفزيون يوميًا ترتبط بشكل كبير بزيادة شدة الألم الجسدي بمرور الوقت، وفقًا لدراسة جديدة من Baker Heart and معهد السكري.فالألم الجسدي شائع عند البالغين والمسنين وعرض شائع في العديد من الأمراض المزمنة، بمن في ذلك الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2.

وقال البروفيسور ديفيد دنستان، الباحث الرئيسي ورئيس قسم بيكر ديكين لأسلوب الحياة والسكري، أنه وجدنا أن الزيادات في وقت مشاهدة التلفزيون بمرور الوقت تنبأت بشدة الألم الجسدي، حتى زيادة ساعة واحدة من وقت التليفزيون اليومي ارتبطت بشكل كبير بزيادة في شدة الألم، وكانت هذه النتائج أكثر وضوحًا لدى مرضى السكر من النوع 2.

واستخلصت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة BMC Public Health ، بيانات درجة الألم الجسدي باستخدام أداة مسح تقرير ذاتي مصدق عليها لتقييم جودة الحياة المتعلقة بالصحة، و تم قياس الدرجات على مقياس 0-100 ، حيث تشير أقل درجة ممكنة من 0 إلى وجود ألم جسدي شديد و 100 تشير إلى عدم وجود ألم جسدي.

ووجدت الدراسة أنه مع زيادة متوسط ​​الوقت اليومي لمشاهدة التلفزيون ، يزداد الألم الجسدي سوءًا انخفضت الدرجة ، متوسط ​​درجة الألم الجسدي لمن هم في سن الخمسين في بداية الدراسة ، على سبيل المثال ، كان 76.9 وتفاقم بمقدار 0.3 وحدة على أساس سنوي. أدت زيادة ساعة واحدة في مشاهدة التلفزيون إلى تفاقم الألم الجسدي بمقدار 0.69 وحدة انخفضت الدرجة أكثر ، أو ما يعادل أكثر من عامين من الألم المرتبط بالشيخوخة الطبيعية.

ووجدت الدراسة أيضًا أن درجات الألم الجسدي للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 كانت أكثر وضوحًا، وكان لدى مجموعة داء السكري من النوع 2 وقت أطول لمشاهدة التلفزيون وألم جسدي أكثر حدة من أولئك الذين ليس لديهم هذه الحالة، الأشخاص غير المصابين بداء السكري من النوع 2 شاهدوا في المتوسط ​​1.6 ساعة يوميًا ، مقارنة بـ 2.2 ساعة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. عندما زاد وقت مشاهدة التلفزيون لأكثر من 2.5 ساعة يوميًا ، زاد التأثير على شدة الألم الجسدي بشكل أكبر.

ويمكن أن تؤثر فترات الجلوس الطويلة غير المنقطعة السلوك المستقر ، وخاصة مشاهدة التلفزيون ، سلبًا على التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم والأنسولين وجوانب التمثيل الغذائي الأخرى لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. مثل هذه التغيرات في عملية التمثيل الغذائي تزيد من مستويات الالتهاب ، والتي يمكن أن تعمل على تعجيل الألم الجسدي.