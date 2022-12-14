شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق فعالة لوقاية الأطفال من مرض السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شوهد مرض السكري من النوع 2 لدى الأطفال والمراهقين بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، في كثير من مناطق العالم ، ويعد مرض السكري من النوع 2 أكثر أنواع مرض السكري شيوعًا لدى الأطفال، ويرجع ذلك للعامل الرئيسي هو نمو الخمول البدني للأطفال والسمنة حول العالم، تتمثل إحدى الطرق الرئيسية للوقاية من هذه الحالة في الحفاظ على نظام غذائي ونمط حياة صحي، وإليك بعض الطرق لتقليل خطر إصابة طفلك بمرض السكري من النوع 2، وفقا لما نشره موقع " ndtv".





فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل خطر إصابة طفلك بمرض السكري: 1. الحفاظ على الوزن المناسب

الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة أيضًا لمقاومة الأنسولين، خاصةً إذا كان لديهم دهون كبيرة في البطن، عامل الخطر الرئيسي لمرض السكري من النوع 2 هو مقاومة الأنسولين، على الرغم من أن بعض الأطفال يرون بقعًا سميكة من الجلد الأسود المخملي تُعرف باسم الشواك الأسود، والتي تظهر عادةً في تجاعيد الجسم وثنياته مثل مؤخرة العنق أو الإبط ، فإن مقاومة الأنسولين عادةً لا تظهر أي أعراض، بصرف النظر عن الحالات المختلفة المرتبطة بمقاومة الأنسولين ، فقد يعانون أيضًا من ارتفاع ضغط الدم ومتلازمة تكيس المبايض وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

2. توفير نظام غذائي صحي

يجب على جميع الأطفال اتباع نظام غذائي صحي، ويجب على الأطفال الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري إيلاء اهتمام خاص، يعتبر النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة صحيًا، يعد الحد من تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول أمرًا حيويًا أيضًا، كما يجب تجنب الوجبات المصنعة وكذلك المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة، يبحث الأطفال عن المزيد من الأطعمة المعالجة الضارة لأن لديهم سكريات وملح ونكهات ومواد إضافية تثير بشكل مصطنع مذاقًا ممتعًا.

3. ممارسة الرياضة بانتظام

قد تكون التمارين في شكل رياضات أو أنشطة بدنية أخرى يمكن لطفلك الاستمتاع بها مع أقرانه، ممارسة الرياضة بشكل منتظم أمر بالغ الأهمية للوقاية من مرض السكري، يتم التحكم في مستويات السكر في الدم والوزن بشكل أفضل مع ممارسة الرياضة، يجب أن يمارس الأطفال نشاطًا بدنيًا لمدة 60 دقيقة على الأقل كل يوم، تأكد من دمج الأنشطة التي يستمتع بها طفلك أيضًا.

4. تأكد من حصولهم على قسط كاف من النوم

بعد يوم مرهق ، يصبح النوم ضروريًا، يتأثر عمل الأنسولين والجلوكوز والتمثيل الغذائي باضطراب النوم، يمكن أن يؤدي الحصول على قسط ضئيل من النوم بانتظام إلى السمنة وزيادة الوزن وزيادة فرص الإصابة بمرض السكري وتفاقمه، يحتاج الأطفال الصغار إلى ما يصل إلى 13 ساعة من النوم الجيد كل ليلة، لا يزال المراهقون يحتاجون من 9 إلى 10 ساعات من النوم المتواصل والمنعش كل ليلة ، بينما يجب أن يحصل المراهقون على ما يصل إلى 12 ساعة.

5. تحدث إلى الطبيب

إذا كنت تعتقد أن هناك احتمال أن يكون طفلك مصابًا بمرض السكري ، فيجب عليك فحص مستويات السكر في دم طفلك والحصول على المساعدة الطبية، يمكن علاج مرض السكري وتجنب عواقبه من خلال التشخيص والعلاج المبكر.