شكرا لقرائتكم خبر عن تغير لون الجلد قد يكون مؤشرا محتملاً لأمراض الرئة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبراء والباحثون أن تلون الجلد باللون الأزرق أو الأرجواني مؤشر أولي على الإصابة بأمراض الرئة أو أمراض الجهاز التنفسي، وهذا يعرف طبيا باسم "الزرقة"، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

واعتمادًا على التشبع بالهيموجلوبين في الدم، يمكن تصنيف الزرقة إلى عدة فئات أو أعراض:

1- تشوه أصابع القدمين واليدين

تشوه في أصابع اليدين والقدمين في الغالب شائع في الأمراض المرتبطة بالرئة مثل سرطان الرئة، والسل ، وخراج الرئة ، وتوسع القصبات ، والتليف الكيسي ، والتليف الرئوي مجهول السبب.

تُعرف أيضًا باسم أصابع أبقراط، بعد أن اكتشفها أبقراط لأول مرة، تظهر هذه الحالة أيضًا في أنواع مختلفة من اضطرابات الأوعية الدموية.

بسبب حالة تسمى الساركويد ، تظهر نتوءات حمراء على الجلد وتظهر هذه النتوءات بشكل شائع في الكاحلين وأسفل الساقين ويمكن رؤيتها أيضًا على الخد والأذنين.

2- نتوءات حمراء على الجلد

3- تعرق الوجه

التعرق المفرط في الوجه والرأس وفروة الرأس هو سمة مميزة لسرطان الرئة على وجه الخصوص تُعرف هذه الحالة طبياً باسم فرط التعرق القحفي الوجهي، وغالبًا ما تستخدم كمؤشر لأورام الرئة الخبيثة.

4- ضعف الجفون وصغر البؤبؤ

ترتبط هذه الأعراض عادة بسرطان الرئة، وخاصة سرطانات الجزء العلوي من الرئتين في هذه الحالة تتأثر أعصاب العين والوجه أكثر من غيرها.

5- طفح في أعلى الصدر

يشير نمط الطفح الجلدي الذي يظهر على الجزء العلوي من الصدر إلى أن هناك شيئًا ما غير صحيح في رئتيك، يحدث هذا بشكل أساسي عندما يتم ضغط أو انسداد الوريد الأجوف العلوي هذا الوريد مسؤول عن إعادة الدم الذى لا يحمل الأكسجين من الجسم إلى الأذين الأيمن.

في حين أن سرطان الرئة هو السبب الأكثر شيوعًا لهذا المرض، إلا أنه يحدث أيضًا بسبب عدوى الدم أيضًا.

الأعراض الأخرى المرتبطة بالمضاعفات المتعلقة بالرئة هي: قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرئة أيضًا من اصفرار الجلد وحكة الجلد وكدمات سهلة وتورم.

غالبًا ما يتم تجاهل التغييرات التي تحدث على الجلد ويُفترض أنها تختفي من تلقاء نفسها، لكن لا يعرف الشخص أبدًا نوع المضاعفات البيولوجية التي تشير إليها لذلك من الحكمة إجراء الفحوصات الطبية في الوقت المحدد حتى يتم التحقق من تقدم المرض في مرحلة مبكرة.