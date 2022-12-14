أشياء تسبب في صدور رائحة كريهة من جسمك

بيروت - نادين محمد - ترتبط رائحة النفس والجسم بما تأكله، وقد تشير الروائح الكريهة إلى الإصابة بمرض ما. كذلك العمر و الملابس والمزاج، جميعهم أسباب تؤثر على رائحة الجسم.

إذا كنتِ تبحثين عن أبسط طريقة لحماية جسمك من الروائح الكريهة، فإنها طريقتك في الأكل، هناك بعض الأطعمة التي تغير رائحة جسمكِ وتجعلها أكثر نفاذًا، بينما تعمل أطعمة أخرى على تحسين رائحة الجسم.

أطعمة تؤثر على رائحة الجسم:

1- التوابل

الاطعمة الحارة تئثر على رائحة الجسم (الصورة من موقع unsplash)

يمكن للأطعمة الحارة ذات الرائحة النفاذة أن تؤثر على رائحتكِ، فإن رائحة بعض التوابل العطرية تلتصق بلسانك وأسنانك وتؤثر على رائحة النفس.

2- الثوم والبصل

يطلق الثوم والبصل مركبات كيميائية شبيهة بالكبريت أثناء هضمها، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على الطريقة التي تنبعث منها رائحة النفس ويتم إطلاقها من خلال مسام الجلد أيضًا، يمكن للطعام أيضًا أن يزيد التعرق إذا كان يحتوي على مادة الكابسيسين، وهي المادة الكيميائية الموجودة في الفلفل الحار.

وفقًا لبحث تم إجراؤه بالفعل على رائحة الثوم، يمكنكِ الحد من رائحته بتناول بعض التفاح بجانبه، لأن بعض المواد الكيميائية الموجودة في التفاح الخام تعمل على تحييد جزيئات الرائحة في الثوم. كما يمكنكِ تناول النعناع والخس أيضًا.

3- الخضروات الصليبية

يحتوي القرنبيط والخضروات الصليبية عمومًا على مواد كيميائية عطرية تحتوي على الكبريت. هذه المركبات يتم امتصاصها في الجسم وإفرازها في العرق، يمكن أن تستمر الرائحة المصاحبة لمدة تصل إلى ست ساعات.

البروكلي يحتوي الكبريت الذي يؤثر على رائحة الجسم (الصورة من freepik )

تناولي الخضروات الصليبية لأنها مليئة بالألياف وفيتامين ج وحمض الفوليك والبوتاسيوم. كما تحتوي على مركبات تقي من السرطان ؛ أشارت الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات الصليبية يقلل من خطر الإصابة بسرطان المثانة والثدي والقولون والرئة والبنكرياس. يمكنك تحييد خصائصها المسببة للرائحة عن طريق سلقها في الماء مع قليل من الملح.





يمكن تحييد خصائص الخضار المسببة للرائحة عن طريق سلقها (الصورة من freepik)

4- السكري

في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة عن ما أكلته. في أوقات أخرى ، يمكن أن يكون الأمر أكثر خطورة. مثلًا الرائحة التي تشبه الأسيتون يمكن أن تشير إلى مضاعفات خطيرة لمرض السكري تسمى الحماض الكيتوني السكري.

5- اللحوم الحمراء

المبالغة في تناول اللحوم الحمراء يؤثر على رائحة الجسم (الصورة من AdobeStock)

المبالغة في تناول اللحوم الحمراء يؤثر على رائحة الجسم، لأن الدهون والبروتينات الزائدة في العرق تجعله هدفًا رئيسيًا للبكتيريا ، التي تنتج مواد كيميائية تسبب رائحة الجسم الكريهة.



المصدر: women's health

اقرئي أيضا : خلطات طبيعية للحد من رائحة الجسم الكريهة في الصيف