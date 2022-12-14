ما لا تعرفينه عن فوائد زيت الخروع الصحية

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لزيت الخروع للشعر والبشرة، إضافة إلى خصائصه العلاجية المذهلة التي لا يعرفها الكثير منا، فهو يعمل على تقوية جهاز المناعة عن طريق زيادة خلايا الدم البيضاء، وبالتالي يحارب الالتهابات.

يعمل زيت الخروع أيضًا على تحسين تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية ومساعدة الجسم على التخلص من السموم، إليك أبرز فوائده الصحية .

1-يعزز المناعة

زيت الخروع يعزز المناعة- الصورة من موقع Freepik

يعد نظام الدورة الدموية أمرًا ضروريًا لإبقائنا على قيد الحياة من خلال جلب الأكسجين إلى خلايانا. وتكمن فائدة زيت الخروع في مساعدتنا على تدفق الدم.

وللحث على المخاض يتم إعطاء الكثير من النساء الحوامل زيت الخروع عن طريق الفم؛ لأنه يحفز المخاض عن طريق دفع تقلص الرحم، وفقًا لأطباء أمراض النساء كما يعمل حمض الريسينوليك الموجود في الزيت على تنشيط مستقبلات البروستانويد EP3 في الرحم، مما يساعد على الولادة. ومع ذلك، لا ينصح به في كثير من الحالات؛ لأنه يجعل المرأة تشعر بالغثيان.

2-للتخلص من الشامات والخراجات

من المعروف أن وضع زيت الخروع مع قليل من صودا الخبز على المنطقة المصابة يعطي النتيجة المرجوة. في الواقع، يحل التطبيق الموضعي لزيت الخروع مشكلة الأكياس والذرة عن طريق إذابتها. يقال أيضًا إن زيت الخروع يساعد على إذابة الأكياس في المبيض حيث يمتص الجلد الأحماض الدهنية في زيت الخروع بسهولة.

زيت الخروع يخلصك من الشامات والخراجات - الصورة من موقع pexels

يعتبر زيت الخروع مفيدًا أيضًا كملين عندما يؤخذ عن طريق الفم، يتم إطلاق حمض الريسينوليك في الأمعاء ثم يبدأ العمل كملين. تعمل الحرارة الناتجة عن زيت الخروع على بدء العمل من خلال المساعدة في عملية الهضم وتطهير النظام من خلال المساعدة في حركة الأمعاء المناسبة.

4-لعلاج آلام المفاصل

يشتهر زيت الخروع بعلاج التهاب المفاصل، وخصائصه المضادة للالتهابات تجعله زيت تدليك مثاليًا لتخفيف آلام المفاصل والتهاب الأعصاب والتهاب العضلات.

زيت الخروع يعالج الام المفاصل- الصورة من موقع AdobeStock

يساعد تدليك المفصل بزيت الخروع ووضع كيس ماء ساخن على تخفيف الآلام. في حالات التهاب المفاصل، إذا تكررت هذه العملية مرتين في الأسبوع، فسنضمن نتائج أفضل.

يستخدم زيت الخروع منذ القدم كعلاج طبيعي لآلام التهاب المفاصل والالتهابات وآلام المفاصل. يتمتع زيت الخروع بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات تجعله زيتًا مثاليًا للتدليك يمكن استخدامه على آلام العضلات والمفاصل.

يمكنك محاولة تدليك المنطقة المصابة بزيت الخروع بكيس من الماء الساخن لمدة أسبوع، فسوف تشعرين بأن الألم ينخفض في وقت ما.

5-يجعل شعرك أقوى وأكثر سمكًا

يمكن أن يساعد استخدام زيت الخروع مرتين في الأسبوع شعرك على النمو بشكل أسرع وأقوى وأكثر لمعانًا وسمكًا ويخلو من القشرة. يحتوي زيت الخروع على أحماض أوميغا 6 الدهنية التي تصل إلى جذور الشعر وتحسن الدورة الدموية.

زيت الخروع لنمو الشعر -الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا لزيت الخروع في التخلص من قشرة الرأس وعلاج التهابات فروة الرأس فقط اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وأضيفي نصف عصير ليمونة، ضعي القناع على جذور شعرك لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالشامبو.

تريدين التخلص من حب الشباب إلى الأبد؟ عليك استخدم زيت الخروع لغناه بحمض الريسينوليك والذي يعد علاجًا منزليًا طبيعيًا رائعًا لمحاربة حب الشباب؛ فهو يتغلغل في عمق الجلد ويحارب نمو البكتيريا الذي يمكن أن يسد المسام، كما ينعم ويرطب البشرة المتهيجة في نفس الوقت.

زيت الخروع لعلاج البشرة الجافة - الصورة من موقع Freepik

المصدر : هيلث لاين

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