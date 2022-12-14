شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو قنديل: الفيروس المخلوى يمثل 24% من الإصابات التنفسية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365 "، أنه تم عمل مسح بالعيادات الخارجية بالمستشفيات عن الفيروسات التنفسية، واتضح أن فيروس المخلوى التنفسى يمثل نحو 24% من الحالات ويصيب الأطفال من سن أقل من عامين إلى 5 سنوات، موضحا أن الأنفلونزا تمثل 29% من الحالات وجميعها لا تحتاج لدخول المستشفى، موضحا أن هذا المسح أجرى فى شهر نوفمبر الشهر الماضى 2022، مشيرا إلى فيروس كورونا انخفض فى مصر بشكل كبير.

وقال "مفيش حاجة اسمها أنفلونزا خنازير"، وهى تسمى الأنفلونزا الموسمية، وهى خمس الحالات المنتشرة فى مصر، موضحا أن باقى الحالات أنفلونزا عادية.

وأوضح أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية هناك ارتفاع كبير فى حالات الفيروس المخلوى فى الأطفال من سن عامين ويصيب الفئة العمرية الصغيرة، وكلما ارتفع كلما قلت نسب الإصابة، بينما تزيد الأنفلونزا مع كبار السن.

من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إنه يجب عدم الترويج للأخبار غير الصحيحة، موضحا أنه بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعى أصبح من الشائع انتشار معلومات غير صحيحة ويعتبر نوع من الشائعات لذلك يجب عدم مشاركة الأخبار الكاذبة أو غير الصحيحة، حيث إن الأخبار غير الموثقة لابد من التأكد من صحتها قبل نشرها عبر السوشيال ميديا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد مؤخرا بالقاهرة عن أهمية تناول لقاح الأنفلونزا فى فصل الشتاء للوقاية من المرض.