شكرا لقرائتكم خبر عن انسداد الشرايين قنبلة موقوتة اعرف إزاى تحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث مرض القلب التاجى عندما تتراكم اللويحات (مزيج من الدهون والكوليسترول والكالسيوم ومواد أخرى موجودة في الدم) فى الشرايين، ويسمى بالشرايين المسدودة أو تصلب الشرايين، تقلل اللويحة من كمية الدم الغنى بالأكسجين الذى يصل إلى قلبك، ما قد يسبب ألمًا فى الصدر (يُسمى الذبحة الصدرية)، ويمكن أن يؤدى البلاك أيضًا إلى تجلط الدم، والذى يمنع تدفق الدم، وهو السبب الأكثر شيوعًا للنوبات القلبية، وفقا لما نشره موقع eatthis.

لماذا يعد انسداد الشرايين مشكلة صحية شائعة؟

قال الدكتور نيل باتيل، أخصائى طب الأسرة بمستشفى بروفيدنس سانت جوزيف في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، "إنها شائعة جدًا بسبب نظامنا الغذائي وانخفاض النشاط البدني، والشرايين المسدودة الناتجة عن تراكم الترسبات في شرايين الجسم لا تحدث بين عشية وضحاها ولها تأثير تراكمي طوال حياة المرء، وهي شائعة جدًا في الوقت الحاضر لأن الكثير من الأطعمة التي نتناولها أطعمة مصنعة وتحتوى على العديد من المكونات غير الصحية.

الشرايين المسدودة تشكل خطورة إذا لم يتم علاجها

الشرايين المسدودة تشبه القنبلة الموقوتة، يمكن أن تستغرق سنوات لتتطور لكن بمجرد انسداد الشريان إلى نقطة حيث يكون هناك نقص فى تدفق الدم أو انسداد كامل، ما يؤدى إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يمكنك تفريغ الشرايين بشكل طبيعي

إحدى طرق التخلص من انسداد الشرايين بشكل طبيعي هي استخدام مكملات معينة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وزيت السمك. ويمكن أن تساعد بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة في منع الالتهاب، لكنها قد لا تمنع تراكم الترسبات أو عكس انسداد الشرايين، الطريقة الرائعة هي الصيام المتقطع حيث يشرب الشخص الماء فقط أو الشاى الأخضر / الأسود بدون سكر أو القهوة السوداء بدون سكر أو مبيض، حيث إن الصيام لفترة طويلة من الوقت (1-3 أيام) يمكن أن يكون بمثابة تنظيف للجسم ويمكن أن يقلل من التهاب الجسم كله، من المهم الإشارة إلى أن الصيام وزيت السمك أو أحماض أوميجا 3 الدهنية قد لا تجعل الشرايين المسدودة تختفي تمامًا، بل يمكن أن تساعد في منع المزيد من التراكم.

علامات انسداد الشرايين

لا يشعر معظم الناس عادةً بانسداد الشرايين حتى يصلوا إلى قدر كبير من الانسداد، وتكون الأعراض ضيق في الصدر / ألم / ضغط، أو ضيق في التنفس أثناء ممارسة الأنشطة، وقد يعاني البعض أيضًا من ألم في الفك / تنميل / وخز في الذراع عند القيام بأنشطة تشير إلى انخفاض تدفق الدم.

لماذا يمكن أن يحدث انسداد الشرايين في وقت لاحق من الحياة عند النساء؟

يحدث هذا في وقت لاحق في حياة النساء بسبب انقطاع الطمث، وهناك العديد من الدراسات التى تبين كيف أن المرأة الحائض والهرمونات والإستروجين والبروجسترون لها العديد من الآثار الوقائية على جسم المرأة مثل الحفاظ على كثافة العظام وتقليل المخاطر، من مشاكل الغدة الدرقية وأمراض القلب / انسداد الشرايين، بمجرد وصول المرأة إلى سن اليأس ، تختفي هذه الآثار الوقائية وتصبح النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، وانسداد الشرايين، وقصور الغدة الدرقية.