شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الطب الوقائى: انخفاض إصابات كورونا ولا يوجد تحورات من أى فيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه منذ منتصف شهر نوفمبر حتى فبراير تنتشر أمراض الجهاز التنفسى نتيجة أنواع من الميكروبات مثل الإصابات البكتيرية أو الفيروسية.

وقال إن معدل انتشار كورونا منخفض فى الفترة الحالية مقارنة مع المواسم السابقة، موضحا أن هناك زيادة فى عدد إصابات الفيروس المخلوى، وخصوصا الأطفال والحالات تتشابه مع حالات الأنفلونزا والبرد، مثل ارتفاع الحرارة، وسيلان الأنف، وضيق التنفس، بالإضافة إلى أن هناك أيضا زيادة فى حالات الأنفلونزا، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى أنفلونزا الخنازير بل تسمى الأنفلونزا الموسمية، وأنه لم تحدث أى تحورات جديدة لأى فيروسات تنفسية.

وأوضح أنه يجب اتباع الإجراءات الوقاية العادية فمثلا عند الإصابة بارتفاع فى الحرارة والرشح يجب البقاء بالمنزل، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وفى الشتاء يجب أن يكون هناك تهوية جيدة، لأن الناس تشعر بالبرد فتلجأ إلى غلق النوافذ وهذا يؤدى لانتشار الفيروسات والعدوى.

وقال إن وزارة الصحة تنصح الفئات المعرضة للخطر مثل كبار السن بتناول تطعيم الأنفلونزا الموسمية، واتباع الإجراءات العادية، موضحا أنه لا يوجد أنواع جديدة منتشرة من الفيروسات وننصح بضرورة النظافة العامة والنظافة الشخصية لحماية الأفراد حولنا.

وأضاف الدكتورعمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أن هناك منظومة فى مصر للترصد للأوبئة والأمراض بداية من الوحدات الصحية وربطها بالمعامل المركزية ومنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هناك منظومة متكاملة لمعرفة الأمراض المنتشرة ومقارنتها بالعالم وهى قائمة على أشياء أساسية.

من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسم لوزارة الصحة إن التطعيمات وسيلة مهمة جدا للوقاية من الفيروسات، مضيفا أن اللقاحات كانت أداة مهمة خلال جائحة كورونا، موضحا أنه من المهم أن نعرف أن لقاح الأنفلونزا يمكن أخذه فى أى وقت من السنة، ونحن فى نهاية الخريف وبداية الشتاء يمكن تناول لقاح الأنفلونزا لأنها الفترة التى تكون فيها الفيروسات أكثر عدوى فى الشتاء نتيجة عوامل معينة.

وأكد أن اللقاحات يمكن تناولها فى شهر أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر وحتى شهر فبراير، وهو مفيد وغير ضار ومن المهم أن نعرف انه لا يوجد وقت لأخذ اللقاحات.