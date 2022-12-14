أفضل مشروبات لتنحيف البطن قبل رأس السنة

بيروت - نادين محمد - الحصول على قوام مناسب بمنطقة محيط البطن قبل سهرة رأس السنة، ليس أمرًا مستحيلًا، وإنما هو فقط يحتاج منكِ بعض المشروبات المنزلية السهل تحضيرها لطلّة غاية في الرشاقة.

الخيار

يتواجد أسفل قشرته مباشرة مواد فعالة في حرق الدهون، هذا بالإضافة لحمض ترترونيك، الذي يساعد الجسم على تحويل الكربوهيدرات لطاقة بدلًا من تخزينها كدهون.

أما الليمون الذي يجعل مذاق العصير مميز،فيزيد بدورهعملية الاستقلاب، وهذا ما يؤدي إلى زيادة في حرق السعرات الحرارية وبالتالي التخلص من دهون البطن بشكل أسرع.

الخيار يساعد الجسم على تحويل الكربوهيدرات لطاقة (الصورة من موقع pixabay)

طريقة الإعداد

تُقطع 2 حبة من الخيار إلى شرائح ثم توضع في الخلاط الكهربائي مع القليل من الماء للحصول على عصير سائل. يصفى العصير ويضاف إليه بضع قطرات من الليمون مع الإلتزام بتناوله يوميًا قبل النوم حتى ليلة رأس السنة.



الجريب فروت

يمتلك قدرة فائقة على تعزيز الشعور بالشبع والتحكم في الشهية، كما أنه يحد من احتمالات مقاومة الإنسولين وبالتالي يمنع اكتساب الوزن.

طريقة الإعداد

يٌقسم الجريب فروت إلى نصفين، وباستخدام العصارة يتم الحصول على عصير فريش صباحًا ومساءً مع إتباع حمية غذائية مناسبة.

الجريب فروت لتعزيز الشعزر بالشبع (الصورة من موقع unsplash)

الكمون

مركباته الطبيعية تحفز إنتاج إنزيمات يمكن أن تلعب دورًا هامًّا في تنشيط عمليات الأيض بالجسم، لذلك فإن تناوله بانتظام قد يساعد على تعزيز عمليات حرق الدهون في الجسم، بما في ذلك دهون البطن العنيدة.

طريقة الإعداد

تُنقع ملعقتان صغيرتان من بذور الكمون في لتر ونصف من الماء المغلي، وبعد أن يبرد الماء تمامًا يُصفى قبل تناوله بشكل يومي.

الكمون يعمل على تنشيط عمليات الأيض بالجسم (الصورة من موقع pixabay)

ملاحظة من الجميلة: هذا المشروب أو غيره لن يأتي بأي نتيجة إن لم تتوقفي عن العادات الخاطئة مثل تناول الأطعمة المقلية أو المجهزة خارج المنزل.

المصدر: موقع Webteb

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