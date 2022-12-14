شكرا لقرائتكم خبر عن علامات وأعراض لا تتجاهلها لصحة كبدك.. خطوات صحية ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم، وعندما يعمل بشكل جيد فإن ذلك يدل على أن الأعضاء الحيوية تعمل بشكل جيد، يقع الكبد مباشرة فوق الجانب الأيمن العلوي من البطن، وهو أكبر وأثقل عضو في جسم الإنسان، ويزن حوالي 1.5 كيلوجرام.

وفقًا للخبراء، يتكون الكبد من وحدات تعمل بشكل فردي تسمى الفصيصات، وتحتوي على مناطق بها الأوعية الدموية والقنوات والحبال المتداخلة لخلايا الكبد المعروفة باسم خلايا الكبد.

ماذا يفعل الكبد؟

وفقا لـ" everydayhealth"، للكبد العديد من الوظائف الهامة ليحملها الجسم، يعالج الجهاز الدم ويتحلل ويوازن ويخلق العناصر الغذائية مع تنظيم المستويات الكيميائية في الدم، وفقًا لخبراء الصحة ، هناك أكثر من 500 وظيفة حيوية للكبد ، منها عدد قليل:

إنتاج الصفراء مما يساعد في النهاية على الهضم

انتاج البروتينات

إنتاج الكوليسترول وبعض البروتينات التي تساعد في نقل الدهون إلى الجسم

تحويل الفائض الجلوكوز في الجليكوجين

تنظيم تخثر الدم

مقاومة الالتهابات

علامات وأعراض تلف الكبد

يمكن أن يكون تلف الكبد أو قصوره حالة مهددة للحياة وتحتاج إلى رعاية طبية وعلاج عاجلين، وفقًا لخبراء الصحة، فإن تلف الكبد لا يحدث في يوم واحد ، بل يحدث بشكل تدريجي على مدار سنوات عديدة.

يقول الأطباء إنه في حين أن مرض الكبد يمكن أن يكون وراثيًا، إلا أن المشاكل يمكن أن تكون ناجمة عن مجموعة متنوعة من العوامل التي تضر بالكبد، مثل الفيروسات.

بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي الحالات التي تتلف الكبد إلى تليف الكبد ، مما يؤدي إلى فشل الكبد والوفاة اللاحقة، لكن العلاج المبكر قد يمنح الكبد وقتًا للشفاء.

بعض العلامات التي تدل على أن كبدك يحتاج إلى اهتمامك الفوري هي:

الجلد والعينان تظهران باللون الأصفر:

بحسب مايو كلينيك، يمكن أن يؤدي سوء صحة الكبد إلى تغير لونه، مما يجعل العين والجلد يبدوان أصفر باهت، يحدث ذلك عندما يكون هناك الكثير من ترسب المواد الصفراء في الدم، مما يسبب اليرقان مما يعني أن الضرر قد وصل إلى مستويات خطيرة.

حكة الجلد:

واحدة من أكثر علامات مشاكل الكبد شيوعًا هي حكة الجلد التي تسببها، يعتقد الأطباء أنه يمكن أن يكون سببه حصوات في القناة الصفراوية، وسرطان القناة الصفراوية أو البنكرياس، والتليف الصفراوي الأولي، ومع ذلك، لا توجد طفح جلدي مصاحب للحكة الناتجة عن أمراض الكبد.

نزيف متكرر:

سهولة حدوث الكدمات والنزيف هي علامة واضحة على وجود كبد غير صحي للغاية، وعادة ما يحدث بسبب نقص البروتينات المحددة اللازمة لتخثر الدم.

يقول موقع Medicoexperts إن الدم يتجمع تحت الجلد، مما يسبب كدمات تكون باللونين الأسود والأزرق والبني والأرجواني عند ظهورها لأول مرة.

تورم القدمين:

إذا تورمت قدميك معظم الوقت، فقد يكون لديك سوائل متراكمة في ساقيك.

الأرق:

يمكن أن تسبب مشاكل الكبد أيضًا مشاكل النوم أو الأرق لدى كثير من الناس. من المحتمل أيضًا أن يعاني مرضى تليف الكبد من انقطاع النفس الانسدادي النومي، يقول الأطباء أنه بسبب تراكم السموم في الدم، تتعطل دورة النوم، وقد يدخل بعض المرضى في غيبوبة.

تورم المعدة:

إذا أصبح مرض الكبد مزمنًا، فقد تتراكم السوائل في البطن مسببة انتفاخًا في البطن، يتسبب تسرب السوائل من سطح الكبد والأمعاء في حدوث استسقاء، وهو تراكم السوائل في التجويف البطني، يمكن أن يؤدي تورم البطن إلى تليف الكبد والتهاب الكبد الكحولي وحتى انسداد الوريد الكبدي.

كيف يمكن عكس الضرر؟ خطوات صحية

لعكس الضرر الذي لحق بالكبد، يجب عليك:

الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام

قلل من تناول مكملات الفيتامينات

تأكد من إزالة السموم من الكبد بشكل دوري

توقف عن التدخين