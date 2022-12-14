شكرا لقرائتكم خبر عن النوبة القلبية.. علامات تدل على احتمالية وجود جلطة دموية في الشريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سابقا كنا نسمع عن النوبات القلبية فقط لدى كبار السن، ولكن هذا الأمر تغير سواء كان ذلك نتيجة لفيروس كورونا لفترة طويلة أو نتيجة لخيارات نمط الحياة السيئة أو التاريخ العائلي، أو النوبات القلبية أو أي حدث قلبي غير مرحب به أبدًا.

ما هي النوبة القلبية؟

وفقا لموقع " healthsite"، النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة حيث يتعطل تدفق الدم والأكسجين إلى القلب بسبب انسداد أحد الشرايين بسبب نقص الأكسجين، تبدأ عضلات القلب في الموت ويمكن أن تكون مميتة إذا لم يتم علاجها أو معالجتها بشكل جيد في الوقت المناسب.

تشكلت جلطات الدم كآلية دفاع طبيعية للجسم لوقف النزيف عند حدوث جرح أو إصابة، لكن من المفترض أن تذوب هذه نفسها جيدًا في الوقت المناسب، عندما تكون الجلطات الدموية أكبر من المعتاد ولا تتحلل، يمكن أن يكون هناك خطر حدوث أزمة قلبية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

ما هي علامات تجلط الدم في الشرايين؟

تُعرف الجلطات الدموية في الشرايين أيضًا باسم الجلطات الشريانية ويمكن أن تكون ضارة بالصحة إذا لم يتم علاجها جيدًا في الوقت المناسب.

لون الجلد المائل إلى الحمرة:

إذا تشكلت الجلطة الدموية يمكن أن تسد عروق الذراعين أو الساقين، ويمكن أن يظهر في شكل بقع مزرقة حمراء على الجلد، مما يجعل الجلد يبدو رطبًا أو شاحبًا.

تورم غير مبرر:

عندما تعيق الجلطة تدفق الدم السلس في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى تراكم الأوعية الدموية والتورم.

ألم الصدر المفاجئ والشديد:

قد يعني ألم الصدر المفاجئ والشديد أن جلطة دموية قد انفصلت أو على وشك أن تصيبك بنوبة قلبية.

ما هي أعراض النوبة القلبية؟

عند حدوث نوبة قلبية أو على كانت على وشك الحدوث، فمن المرجح أن يعاني المرضى من الأعراض التالية: