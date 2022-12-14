شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: قلة التواصل الاجتماعي تزيد خطر النوبات القلبية.. أعراض لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين لديهم عدد أقل من الاتصالات الاجتماعية معرضون بشكل متزايد لخطر الوفاة المبكرة، وأكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تزيد عن 25٪، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وقالت الدراسة: "إن تأثير العلاقات الاجتماعية على معدل الوفيات يمكن مقارنته بعوامل الخطر بما في ذلك النشاط البدني والسمنة، ومع ذلك مقارنة بفهمنا لعوامل الخطر هذه، فإننا نعرف القليل عن آثار الوحدة والعزلة الاجتماعية على مسببات المرض.

قلة التواصل الاجتماعي يزيد خطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

وجدت الدراسة إن العلاقات الاجتماعية السيئة ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 29٪ وزيادة بنسبة 32٪ في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون صلة بين العلاقات الاجتماعية السيئة وعوامل الخطر النفسية والاجتماعية الأخرى المعترف بها ، مثل القلق والإجهاد الوظيفي.اقترح الباحثون أنه لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، يجب على الباحثين أخذ الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية في الاعتبار.

استرجع الباحثون 35925 سجلًا للدراسة سجلت الدراسة ما مجموعه 4628 من أمراض القلب و 3002 حالة من حالات السكتة الدماغية على مدى فترة تتراوح من 3 إلى 21 سنة.

على الرغم من زيادة حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية بسبب العزلة الاجتماعية ، إلا أن تحليلات المجموعات الفرعية لم تحدد أي اختلافات حسب الجنس.

يزداد خطر العزلة الاجتماعية مع تقدمنا في السن

وفقًا لبيان رسمي صادر عن جمعية القلب الأمريكية ، بخصوص إحدى دراساتها البحثية ، فإن "العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة مرتبطان بحوالي 30٪ زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة من أي منهما".

يزداد خطر العزلة الاجتماعية مع تقدم العمر بسبب عوامل الحياة ، مثل الترمل والتقاعد ما يقرب من ربع البالغين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر معزولون اجتماعيًا ، كما أن انتشار الشعور بالوحدة أعلى ، مع تقديرات تتراوح من 22٪ إلى 47٪ .

قد تكون العزلة الاجتماعية قد زادت أثناء الجائحة

ركزت الدراسة أيضًا على تأثير عمليات الإغلاق بسبب كورونا، خاصة بين الشباب فى عمر 18-25 عامًا.

أعراض النوبات القلبية والسكتة الدماغية يجب أن يعرفها الجميع

ألم الصدر أو عدم الراحة ، والشعور بالضعف والدوخة ، والألم في كلا الذراعين أو الكتفين ، وضيق التنفس هي أعراض قليلة شائعة في حالات النوبات القلبية.

علامات السكتة الدماغية هي خدر أو ضعف مفاجئ في الوجه والذراع والساق تظهر هذه الأعراض على جانب واحد من الجسم.

واحدة من أكثر علامات السكتة الدماغية شيوعًا هي أن الشخص يعاني من صعوبة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.