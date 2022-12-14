شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحمى نفسك من الجلطات الدموية الوريدية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يمكن الوقاية من الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية، باستخدام استراتيجيات توقف تطور الجلطات لدى الأشخاص المعرضين للخطر، حيث يتعرف أخصائيو الرعاية الصحية على المخاطر من خلال جمع المعلومات حول عمر المريض ووزنه وتاريخه الطبي والأدوية وعوامل نمط الحياة.

وحسب ما ذكره موقع heartقد يتناول الأشخاص المعرضون للخطر أدوية مضادة للتخثر أو ترقق الدم أو يستخدمون الأجهزة الميكانيكية مثل الجوارب الضاغطة أو أجهزة الضغط، وينصح أيضًا بالخروج من السرير سريعًا بعد الجراحة إن أمكن.

كيف يتم علاجها؟

يشمل VTE تجلط الأوردة العميقة (DVT) ، عندما تتشكل جلطة دموية في وريد عميق ، عادة في الساق ويشمل الانصمام الرئوي (PE) ، عندما تنفصل الجلطة وتنتقل من الرجل إلى الرئتين.

تعتبر DVT و PE من الحالات الخطيرة التي تهدد الحياة وتتطلب عناية طبية فورية. غالبًا ما يؤدي التشخيص والعلاج المبكران إلى الشفاء ، ولكن قد تحدث مضاعفات طويلة الأمد.

عادةً ما يشمل العلاج دواءً لتخثر الدم لمنع استمرار تشكل الجلطات ، وأحيانًا تكون الكثرات القوية لتفتيت الجلطات، وتشمل الخيارات:

-مضادات التخثر ولكن تحت إشراف الطبيب لوصف الدواء المناسب للحالة.

-يمكن أيضًا استخدام الإجراءات الجراحية، يمكن أن يتضمن ذلك وضع مرشح في أكبر وريد في الجسم ، الوريد الأجوف السفلي ، لمنع الجلطات الدموية من الانتقال إلى الرئتين، و يمكن أن يشمل أيضًا إزالة جلطة دموية كبيرة من الوريد أو حقن أدوية تخرق الجلطات في الوريد أو شريان الرئة.