شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحافظ مريض القدم السكري على قدميه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القدم السكري يعد من الأمراض الخطيرة التي يصاب بها الكثيرون، ويتعرضون للكثير من المضاعفات الصحية بسببه وأبرزها بتر القدمين في حالة إهمال طرق العلاج.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع “healthline” ، أن القدم السكري يعد من مضاعفات مرض السكر، فعند التعرض لارتفاع نسبة السكر في الجسم تزداد فرص الإصابة والتعرض لتليف الأوعية الدموية والتهاب الأعصاب الطرقية، وهذا يؤدي إلي تورم وتنميل الأطراف السفلية، ويتسبب في الإصابة بالقدم السكري.

ولتقليل فرص الإصابة بالقدم السكرى اتبع النصائح الآتية:

- الجوارب الضاغطة تعد من أهم الحيل التي تحسن تدفق الدم وتقلل التورم والتنميل لدى مريض السكر، ولذا عليك ارتداؤها بشكل دائم للحفاظ على صحة القدم .

-من أهم النصائح هي رفع القدمين حتى تتمكن من زيادة تدفق الدم بها، وأيضا التخلص أو تقليل احتباس السوائل في القدمين، ولذا عليك رفعها أعلى من مستوى القلب.

-ممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد تعد من الحيل المهمة والجيدة التي تعمل على الحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم، وبالتالي تقلل من فرص الإصابة بالقدم السكري، ومن المعروف أن الرياضة والتخلص من الوزن الزائد عوامل تساهم بشكل كبير في تحسن الدورة الدموية في الجسم.

- تقليل الملح في الطعام تعد من أهم النصائح لأن استهلاك كميات كبيرة منه في الطعام يتسبب في تورم الجسم، واحتباس السوائل.

- تجنب الجلوس لفترة طويلة لأن القيام بهذا يتسب في تقليل كمية الدم المؤكسد الذي يصل للدم، و لتنشيط الدورة الدموية ومنع تكوين الجلطات.