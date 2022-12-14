شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تحد من خطر الإصابة بالجلطات.. أبرزها السبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم مشكلة منتشرة في أنحاء العالم، ولكن يمكن محاربتها باتباع نظام غذائى صحي، فقد كشفت الأبحاث أن بعض الأطعمة يمكن تساعد في خفض ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالجلطات، وفقا لما نشره موقع ميديكال نيوز توداي.

وقد أظهرت الأبحاث أن بعض الأطعمة يمكن أن تخفض ضغط الدم. ومن الممكن أن يؤدي الجمع بين هذه الأطعمة في النظام الغذائي إلى فوائد صحية طويلة الأجل.

ابرز تلك الأطعمة : زيت الزيتون

وفقاً لـ "مؤسسة القلب الألمانية"، فإن زيت الزيتون يعتبر من الدهون الصحية التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع الذي يمثل الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية.

السبانخ

السبانخ كخضراوات منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تحارب أمراض القلب والأوعية الدموية. فهي غنية بالفيتامينات وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساعد في خفض ضغط الدم.

الطماطم

غنية بحمض الفوليك والبوتاسيوم والليكوبين. ووفقا للدراسات، يمكن أن تقلل الطماطم (البندورة) من ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 55 بالمائة.

البازلاء

البازلاء غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تحسين صحة القلب، مثل: المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والزنك.

الجوز والمكسرات

تعتبر المكسرات بشكل عام والجوز خصوصا من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، إذا تم تناولها باعتدال.

الثوم

يمكن للثوم أيضاً أن يخفض ضغط الدم لدى المرضى الذين لا يحققون السيطرة الكافية على ضغط الدم بالأدوية. إذ أن مركب الأليسين الموجود في الثوم يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. ويمكن الحصول على مركب الأليسين عند سحق الثوم أو تقطيعه..