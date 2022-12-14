شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض قصور الغدة الدرقية تزيد فى الشتاء.. كيف تعالجها بخطوات بسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولئك الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية تتفاقم أعراضهم خلال أشهر الشتاء الباردة، مثل زيادة الوزن، والتعب، والشعور بالبرد الشديد، والاكتئاب، والإمساك، تتفاقم المشاكل المتعلقة بالبشرة والشعر حتى مع انخفاض درجات الحرارة، يقول خبراء الصحة إنه عندما يصبح الجو أكثر برودة، تبدأ الغدة الدرقية بالعمل بجدية أكبر لتعمل بشكل صحيح.

وفقًا لموقع Verywellhealth.com فإن الغدة الدرقية هي جزء لا يتجزأ من تنظيم الحرارة والتمثيل الغذائي ويمكن أن تجعلك عرضة لتأثيرات التغيرات في درجات الحرارة.

ما هو قصور الغدة الدرقية؟

قصور الغدة الدرقية هو حالة خمول في الغدة الدرقية حيث لا تتمكن الغدة من إنتاج ما يكفي من الهرمونات، وهو أمر ضروري لحسن سير عمل الجسم، على الرغم من أن الحالة قد لا تسبب أعراضًا ملحوظة في المرحلة المبكرة، إلا أن الغدة الدرقية غير المعالجة والمتجاهلة بمرور الوقت تسبب العديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك السمنة والعقم والتهاب المفاصل وحتى مشاكل القلب.

علامات قصور الغدة الدرقية

قد تختلف علامات وأعراض قصور الغدة الدرقية باختلاف الأشخاص حسب شدتها، ومع ذلك ، فإن العلامات الشائعة تشمل:

التعب والإرهاق المستمر حساسية من البرد إمساك مزمن جفاف الجلد زيادة الوزن ضعف في العضلات زيادة مستويات الكوليسترول في الدم آلام في العضلات وتيبس فترات غير منتظمة تساقط الشعر و ترققه كآبة ضعف الذاكرة وتضخم الغدة الدرقية أو تضخم الغدة الدرقية تعاني من انخفاض الاهتمام الجنسي التغيرات الجسدية في وجهك بما في ذلك تدلي الجفون بحة في الصوت

كيف تحافظ على قصور الغدة الدرقية تحت السيطرة خلال الشتاء؟

يقول الأطباء إن الطقس البارد يزيد من حاجة جسمك إلى المزيد من هرمون الغدة الدرقية ، وبما أن هرمون الغدة الدرقية أو هرمون TSH سيرتفعان ، فإن مستويات T4 و T3 ستنخفض، قم بإجراء فحوصات منتظمة واختبار مستويات الدم لمعرفة الوضع الحقيقي، سيقوم الأطباء وفقًا لذلك بتعديل جرعتك.

اجلس في الشمس

من أفضل الطرق للتأثير على الهرمونات في الجسم عن طريق تعريضه للشمس. في فصل الشتاء، من الذي لا يحب امتصاص بعض أشعة الشمس للحصول على الدفء؟ وبالتالي، يمكن أن يؤدي التعرض للضوء في الهواء الطلق من 20 إلى 30 إلى درء التعب والاكتئاب، وكلاهما يؤثر على قصور الغدة الدرقية، توفر الشمس أيضًا فيتامين د الطبيعي لجسمك ، وهو أمر بالغ الأهمية لوظيفة الغدة الدرقية.

ممارسه الرياضة والعمل بها

مع انخفاض درجة الحرارة، تصبح أقل ميلًا للحركة والتمرين، لكن خبراء الصحة يرون أن هذا هو أفضل وقت للبقاء نشيطًا وبدء ممارسة روتينية منظمة، انضم إلى صالة الألعاب الرياضية أو ابدأ المشي ، مارس اليوجا أو التمارين الرياضية ، أو ابدأ بالتمدد في المنزل.

توقف عن تناول الحلويات

الشتاء هو الوقت المناسب لجميع الحلويات اللذيذة والحلوة مثل الشوكولاتة والكعك والحلاوة الساخنة وما إلى ذلك. ومع ذلك ، فإن السكر المعالج لا يؤدي إلا إلى تفاقم قصور الغدة الدرقية ، وبالتالي فمن الأفضل ترك الحلويات تمامًا.

تنظيم أنماط النوم

أولئك الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية يحتاجون إلى تنظيم أنماط نومهم، يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى تفاقم الوضع وتفاقمه، يزيد من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، الاختلالات الهرمونية والسمنة، حاول أن تنام بهدوء لمدة 7-8 ساعات متواصلة في اليوم.

الحد من التوتر

الإجهاد هو عامل أساسي يؤدي إلى العديد من الأمراض والأمراض الأخرى، لكن من المهم أن تنخرط في التأمل واليوجا وتمارين التنفس الأخرى لتخفيف التوتر حتى يمكن السيطرة على الغدة الدرقية.