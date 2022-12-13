شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحتك تبقي تمام.. أطعمة مفيدة وتقوى المناعة منها العدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الشتاء قد يتعرض البعض للإصابة بضعف الجهاز المناعي، ويتعرض للإصابة بنزلات البرد، والأنفلونزا، ولذا يجب تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، والتي يمكن أن تكون مفيدة لجسمك وصحتك.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “webmed” أبرز وأهم الأطعمة المهمة خلال فصل الشتاء، ومنها:

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البيض:

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنه مصدر كبير للبروتين، فالبيض يحتوي على فيتامين ”أ” للمساعدة في الحماية من العدوى والمرض وفيتامين E المفيد لصحة الأعصاب وفيتامين D للحفاظ على صحة العظام والعضلات، وفيتامين ب الذي يدعم وظائف الخلايا القوية، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والزنك والجهاز المناعي والحديد في الجسم.

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الموز:

يحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم بالإضافة إلى المعادن التي تسمى الإلكتروليتات، ومضادات الأكسدة والألياف، وهذا الأمر يتسببب في جعل الموز مهم لصحة القلب والجهاز الهضمي.

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الشوفان:

هو حبوب كاملة خالية من الجلوتين ومصدر كبير للألياف الغذائية، وهذا يجعله خيارا غذائي يحميك من الإصابة بالكولسترول، كما أنه يحافظ على صحة القلب، وأيضا يقوي الجهاز المناعي وتقوية الأعصاب.

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الخوخ:

يحتوي علي سكريات السوربيتول و الألياف وهذا يجعله يساعد علي على منع الإمساك، وأيضا يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا يجعله من الأطعمة المهمة لتقوية المناعة.

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العدس:

يمكن أن يكون بديلا للحوم كجزء من نظام غذائي صحي أقل احتواء للدهون المشبعة، وهو مصدر كبير لحمض الفوليك، الذي يمكنه تعويض أنواع فقر الدم وفيتامينات ب والألياف الغذائية.

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المشروم:

يعد مصدرا كبيرا للسيلينيوم ، وهو مكون من البروتينات والإنزيمات التي تحمي من الالتهابات وتلف الخلايا، كما أنه يساعد على التمثيل الغذائي وصحة الغدة الدرقية.