شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة غير صحية قد تؤدي إلى متلازمة التعب المزمن.. منها الحلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون الشعور بالإرهاق ناتجًا عن الأنشطة البدنية المفرطة أو الضغط الزائد على الصحة العقلية، ولكن هل تعلم أن بعض الأطعمة غير الصحية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خفض مستوى الطاقة لديك؟ يمكن أن يؤدي النظام الغذائي غير الصحي إلى حالة تعرف باسم "متلازمة التعب المزمن".

5 أطعمة غير صحية قد تؤدي إلى متلازمة التعب المزمن

هذه الأطعمة يمكن أن تستنزف طاقتك وفقا لموقع " onlymyhealth"

اللحمة

تعتبر اللحوم بالتأكيد نظامًا غذائيًا صحيًا، لكن نوع اللحوم التي نستهلكها تتحدث كثيرًا عن صحتنا أيضًا، هناك لحوم صحية مثل الدجاج والديك الرومي، ومن ناحية أخرى هناك أيضًا اللحوم الدهنية مثل لحم الخنزير ولحم البقر، تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية جدًا من الدهون وتشير إحدى الدراسات إلى أنها مرتبطة أيضًا بتطور متلازمة التعب المزمن، فعندما نتناول اللحوم الحمراء مثل لحم البقر أو لحم الخنزير ، فمن المستحسن أن نتناول قطعًا أصغر حجمًا.

الخبز الأبيض

الخبز الأبيض منخفض جدًا في التغذية ويحتوي على نسبة أقل من الألياف أو لا يحتوي على ألياف على الإطلاق، وفقًا لدراسة نشرتها JHND تنص على أنه إذا اتبع الشخص نظامًا غذائيًا منخفض جدًا في الألياف، فقد يعاني من أعراض متلازمة التعب المنخفض، هو أكثر صحة إذا اخترنا خبز الحبوب الكاملة الذي يحتوي على نسبة ألياف أكثر بكثير من الخبز الأبيض المكرر.

الحلويات

الحلوى مليئة بالسكر، إن استهلاك السكر الزائد دفعة واحدة سيعطينا بالتأكيد اندفاعًا بسبب الارتفاع المفاجئ في مستوى الجلوكوز، ولكن بعد زوال تأثير السكر، سيتركنا نشعر بالتعب والركود يليه انهيار محتمل.

الكحول

يمكن للكحول أن يجفف أجسامنا. يعطي دفعة فورية من الطاقة عندما نشرب ولكن بمجرد أن يبدأ التأثير في التآكل، فإنه سيجعلنا متعبين، إذا كان الشخص يشرب بانتظام ، فقد يؤدي ذلك إلى شعور دائم بالإرهاق، هذه هي الطريقة التي يطور بها الناس حالة متلازمة التعب المزمن.

المشروبات الغازية

تحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر، وبعد زوال ارتفاع السكر ، ستجعلنا نشعر بالتعب حقًا. يمكن للكولا أن تجعلنا نشعر بالحيوية فقط لفترة قصيرة جدًا، إنه أيضًا مشروب غير صحي للغاية يجب الاحتفاظ به في مطبخك.