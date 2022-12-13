شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من الحمى كأحد أهم أعراض كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Cureus Journal of Medical Science، أن الحمى والسخونية أصبحت أهم أعراض كورونا الجديدة، وأوضحت النتائج أن التهاب الحلق أو السعال لم يعد من أهم أعراض كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وأشارت الدراسة إلى أن معظم المرضى لا يحتاجون إلى علاج حتى يتعافوا، بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد أيضًا على أن البديل الرئيسي هو Omicron BA.2 ، والمعروف أيضًا باسم "Stealth Omicron".

أعراض أخرى شائعة حسب الدراسة

وفقًا للدراسة، التى أجراها باحثون من الهند، كان أقل من نصف المشاركين بقليل يعانون من السعال وأكثر من ثلثهم يعانون من أعراض البرد.

وشملت الأعراض الأخرى:

- إعياء وتعب

- صداع الرأس

- ألم عضلي.

خطر دخول المستشفى والوفاة

أشارت الدراسة أيضًا إلى أن 5% فقط يحتاجون إلى دخول المستشفى، وما يزيد قليلاً عن 4% يحتاجون إلى أكسجين ومع ذلك ، فإن ثلاثة من المشاركين الذين شاركوا في الدراسة استسلموا للفيروس.

وفقًا لمايو كلينك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة موجودة مسبقًا مثل أمراض القلب ومشاكل الرئة وأمراض الدماغ والجهاز العصبي والسكري والسرطان والسمنة وأولئك الذين لديهم مناعة ضعيفة، معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بعدوى كورونا الشديدة والوفاة علاوة على ذلك، يجب على كبار السن توخي المزيد من الحذر.

كيف تحمي نفسك؟

بالنظر إلى حلول فصل الشتاء، أصبح الناس الآن عرضة للإصابة بعدوى نزلات البرد والإنفلونزا.

ومع ذلك، فإن ارتداء قناع مُجهز جيدًا ، والحفاظ على مسافة اجتماعية ، وتجنب الأنشطة في الهواء الطلق ، واتباع نظافة اليدين المناسبة هي بعض من أفضل الطرق لحماية نفسك من الأمراض.

بصرف النظر عن اتخاذ التدابير اللازمة ، يجب عليك أيضًا الحصول على لقاحات كورونا ولقاحات الإنفلونزا في الوقت المحدد.