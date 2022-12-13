بيروت - نادين محمد - يحدث فقر الدم عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، أو عندما لا تعمل خلايا الدم الحمراء كما ينبغي لنقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم. نتيجة لذلك، من الشائع الشعور بالبرد وأعراض التعب أو الضعف.

يوجد العديد من أنواع فقر الدم المختلفة، ولكن النوع الأكثر شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. يمكنك البدء في تخفيف أعراض هذا النوع من فقر الدم عن طريق إضافة الحديد إلى نظامك الغذائي، فقد تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويعمل الأكسجين على تشغيل خلاياك ويمنحك الطاقة. بدون خلايا الدم الحمراء السليمة التي تؤدي وظيفتها، لا يحصل جسمك على الطاقة التي يحتاجها ليعمل.

فقر الدم انواع (الصورة من موقع AdobeStock)

في حين أن بعض أنواع فقر الدم قصيرة الأمد وخفيفة، يمكن أن يستمر البعض الآخر مدى الحياة. إذا تُركت دون علاج، فقد يكون فقر الدم مهدداً للحياة.

أعراض فقر الدم الحاد عند النساء

عند إصابة المرأة بفقر الدم قد تشعر بأعراض مثل التعب الشديد أو الشعور بالبرد طوال الوقت قد تشمل الأعراض الأخرى:

ضيق التنفس

الدوخة

الدوخة من اعراض فقر الدم (الصورة من موقع AdobeStock(

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها

الشعور بطنين في الأذن

الصداع

جلد شاحب أو أصفر

ألم الصدر

تساقط الشعر

صعوبة في التركيز

الإعياء

الصداع احد اعراض فقر الدم (الصورة من موقع AdobeStock)

أسباب الإصابة بفقر الدم

تعد النساء والأطفال أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم من الرجال، ويعد فقر الدم أثناء الحمل شائعاً ولكن لا ينبغي تركه دون علاج فيمكن أن تمنع عدوى المبيضات جسمك من امتصاص فيتامينات ب، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم.

وتعد من الأسباب الأخرى لفقر الدم هي مشاكل الجهاز الهضمي مثل مرض كرون والقرحة ومتلازمة القولون العصبي وفقر الدم، فيمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا أن يصابوا بفقر الدم فلا ينتج جسمك ما يكفي من كرات الدم الحمراء، ويتم تدمير كرات الدم الحمراء من قبل جسمك.

بجانب الأسباب السابقة إليك علاجات سريعة لفقر الدم

1. حبوب السمسم الأسود

حبوب السمسم الاسود لعلاج فقر الدم (الصورة من موقع AdobeStock)

بذور السمسم الأسود غنية بحمض الفوليك والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وهي ضرورية للغاية لنظامك الغذائي إذا كنت تعانين من فقر الدم. إنها تزيد من مستويات الحديد لديك وتساعد في امتصاص الحديد في نظامك.

نقع ملعقة صغيرة أو اثنتين من بذور السمسم الأسود في الماء لمدة 2-3 ساعات في نصف كوب ماء، ثم صفي الماء واصنعي عجينة سميكة من بذور السمسم.

تناول معجون بذور السمسم الأسود مع ملعقة صغيرة من العسل.

2. النحاس

يمكن أن يؤدي نقص النحاس أيضًا إلى فقر الدم. لذلك، يجب أن تستهلك ما يكفي من مصادر النحاس للحفاظ على مستويات الهيموجلوبين والحديد لديك مرتفعة.

يمكنك تناول ما يصل إلى 10 ملغ من النحاس يوميًا. يمكن أن يؤدي النحاس الزائد إلى الحمى والغثيان والإسهال.

أيضاً استهلكي المصادر الغذائية للنحاس مثل كبد الدجاج والمشمش والشوكولاتة الداكنة والعدس والحمص والفطر وبذور عباد الشمس والكينوا واللفت.

تناولي الشوكولاتة الداكنة لتفادي فقر الدم (الصورة من موقع AdobeStock)

3. التمر والزبيب

التمر والزبيب مصادر جيدة للحديد وفيتامين سي، ويساعد فيتامين سي على تعزيز مناعتك وتحسين امتصاص الحديد.

لذا يجب تناول الزبيب والتمر في الصباح عن طريق إضافتها إلى وعاء الإفطار أو العصائر أو السلطات أو الحلويات.

ولكن يجب الحذر من الإفراط في تناول البلح والزبيب لأنهم غنيان بالسكر، وقد يرفعان مستويات السكر في الدم.

التمر مصدر يساعد على امتصاص الحديد (الصورة من موقع AdobeStock)

المصدر :موقع هيلث لاين

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