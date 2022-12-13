شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد مذهلة لفيتامين هـ .. أبرزها تعزيز الرئة وتحسين أعراض الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصف فيتامين (هـ) بأنه مكون سحري للبشرة والشعر ، لكن هل تعلم أنه يقدم فوائد صحية مذهلة أيضًا؟ نعم ، فيتامين (هـ) ليس فيتامين واحد، بل مجموعة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون والتي لها خصائص مضادة للأكسدة

يذوب فيتامين هـ في الدهون ويوجد في العديد من الأطعمة بما في ذلك اللحوم والبيض والفواكه والزيوت النباتية والحبوب، كثير من الناس يتناولون مكملات فيتامين (هـ) يلعب فيتامين (هـ) العديد من الأدوار في أجسامنا ، لكنه يشتهر بحماية خلايانا من الأكسدة، فهو فيتامين أساسي لتقوية جهاز المناعة ويفيد جسم الانسان بعدة طرق، وإليك أهم 5 فوائد صحية لفيتامين (هـ) يجب على المرء أن يعرفها، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

الفوائد الصحية لفيتامين هـ1. قوة من مضادات الأكسدة

الإجهاد التأكسدي هو حالة صحية تتميز باختلال التوازن بين دفاعات الجسم المضادة للأكسدة وأنواع الأكسجين التفاعلية ، مما يؤدي بدوره إلى ضعف جهاز المناعة وتلف الخلايا، يحتوي فيتامين هـ على خصائص مضادات الأكسدة القوية التي تقلل الإجهاد التأكسدي وتقوي جهاز المناعة في الجسم.

2. مفيد لصحة القلب

أمراض القلب آخذة في الازدياد ، وأصبح من الضروري اتباع أسلوب حياة يحمينا من أمراض القلب، هناك بعض العوامل الرئيسية المسؤولة عن الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية. وفقًا للأبحاث، فإن مكملات فيتامين (هـ) لديها القدرة على تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب .

3. تحسين أعراض مرض الكبد الدهني

ووفقًا للدراسات ، فإن تناول مكملات فيتامين هـ يمكن أن يساعد في تحسين بعض أعراض مرض الكبد الدهني غير الكحولي،خلصت مراجعة أجريت عام 2021 لثماني دراسات إلى أن مكملات فيتامين E ساعدت في تقليل مستويات ALT و AST ، وتحسين وظائف الكبد لدى المرضى البالغين المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).

4. يعزز وظائف الرئة

فيتامين (هـ) مليء بمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في تحسين وظائف الرئة وكذلك بعض أعراض الربو لدى الأطفال والبالغين.

5. يعزز الإدراك

من المهم تناول فيتامين (هـ) بشكل منتظم لأنه يساعد في حمايتنا من التدهور المعرفي.

المصادر الطبيعية لفيتامين هـ

على الرغم من أن فيتامين (هـ) هو أحد العناصر الغذائية الموجودة في معظم الأطعمة ، إلا أن القليل من الأطعمة تعد من المصادر الغنية بشكل استثنائي.

زيت بذرة القمح

بذور زهرة عباد الشمس

لوز

بروكلي

كيوي

مانجو

طماطم

الفول السوداني

أفوكادو

زيت اللوز

جوز برازيلي

سمك السالمون

فلفل أحمر حلو

زيت عباد الشمس